Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında

Öğretmen Ş.N.E., İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım 2019 tarihinde yolda yürürken tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Olay yaşandığında saatler 21.30'u gösteriyordu. Sinan Paşa Mahallesi Ihlamur Dere Caddesi üzerindeki olayda; mağdur Ş.N.E., söz konusu kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsına başörtülü olduğundan dolayı tokat attığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelinin olayın ardından çok sayıda ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan çalışmalarda; açık kimliği tespit edilen ve ressam olduğu belirlenen şüpheli Berrak K., Büyükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA

Şüpheli Büyükçekmece ilçesinde 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli hakkında İstanbul Emniyeti Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce tahkikata başlandı.

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen kadın dehşeti yaşadı!

Halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu iddia edildi.