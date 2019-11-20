CHP'de aynı genetik heves! Kadınlara had bildirme! 20 yıl sonra ikinci Ecevit-Kavakçı vakası

Bugün TBMM'de ikinci Bülent Ecevit Merve Kavakçı vakası yaşandı. CHP'li Engin Özkoç AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" dedi. Özkoç'un 28 Şubat'ı hatırlatan skandal sözleri sonrası TBMM'de büyük bir tartışma yaşandı. Özkoç daha sonra özür dilemek zorunda kaldı.

ÖNCE "ULAN" DEDİ, SONRA 20 YIL ÖNCEKİ AYNI DEHŞET İFADESİYLE "BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİN" DEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi. AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

20 YIL ÖNCE YAŞANANLARIN AYNISI

Bülent Ecevit TBMM'de 1999'da milletvekili seçilen Merve Kavakçı'ya yemin etmek için kürsüye geldiği sırada "Burası devlete meydan okunacak yer değil. Lütfen bu kadına haddini bildirin" diyerek mecliste bir linç girişimi başlatmış ve yaşananlar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.

İşte dün Engin Özkoç'un aynı dehşet ifadeleriyle başlattığı çıkış ve 20 yıl önceki olayla paralelliği;

CHP'de bitmeyen heves: Kadınlara had bildirme

BİZDEKİ KARŞILIĞINI BİLMELERİ GEREKİYOR

Özlem Zengin yaşananların ardından mecliste söz isteyerek Özkoç'un özür dilediğini ancak yaptığının bir karşılığı olduğunu ve bu durumun kendilerindeki karşılığını bilmek durumunda olduğunu belirti. İşte Zengin'in cevabı;

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den çirkin ifadelere çok sert tepki

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BURASI YOL GEÇEN HANI DEĞİL

Başkan Erdoğan da konuyla ilgili sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir."

Başkan Erdoğan'dan Özlem Zengin'e hakaret eden Engin Özkoç'a sert tepki!