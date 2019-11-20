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yazdı: Sokağın gündeminde '' yok

bugünkü yazısında izlenimlerini okurlarıyla paylaştı. Sık sık sokağın nabzını da tutan usta gazeteci ve oluşumlarla ilgili gözlemlerini de aktardı. İşte Donat'ın yazısından ilgili bölüm;

Giriş Tarihi: 20.11.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:20
Yavuz Donat yazdı: Sokağın gündeminde 'yeni parti' yok

Anadolu... Bir hazine... Hayırseverin harman olduğu Kayseri'deyiz... Herkes işinde gücünde.

yavuz donat ile ilgili görsel sonucu

İlk gözlem... Kayseri sohbetlerinden...
Ana gündem ekonomi... Fakat "İhracat için üretim yapanın" işleri iyi.
Şehir temiz... Belediye çalışıyor... "Belediyeler arasında uyum sorunu yok."
Erken seçim... "Ne isteyen var, ne de bekleyen."
Barış Pınarı Harekâtı'na destek "Müthiş... Herkes destekliyor... Parti farkı yok."

(...)

Gelmişken... "Yeni partiler" konusunu da sorduk... Otelde... Çarşıda... Yolda.
Kayserili'nin biri dedi ki:
-Çok konuşuldu... Sakız oldu... Bugün kuracak... Olmadı, yarın kuracak... Şu kişi olacak... Hayır, o kesinlikle olmayacak... Yani... Mundar edildi.
Yeni parti... Ya da partiler... "Sokağın gündeminde yok."

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Yavuz Donat yazdı: Sokağın gündeminde 'yeni parti' yok
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