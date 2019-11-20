KAYSERİ

Anadolu... Bir hazine... Hayırseverin harman olduğu Kayseri'deyiz... Herkes işinde gücünde.

İlk gözlem... Kayseri sohbetlerinden...

Ana gündem ekonomi... Fakat "İhracat için üretim yapanın" işleri iyi.

Şehir temiz... Belediye çalışıyor... "Belediyeler arasında uyum sorunu yok."

Erken seçim... "Ne isteyen var, ne de bekleyen."

Barış Pınarı Harekâtı'na destek "Müthiş... Herkes destekliyor... Parti farkı yok."

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Aranıyor



Kayserispor zorda...

Süper Lig'in son sırasında.

Borç "Boğazı aşmış." 200 milyona yaklaşmış.

Başkan (Erol Bedir) görevi bırakmış.

Yönetim "Geçici" başkanda... Hamdi Elcuman.

"Olağanüstü kongre" kararı alınmış...

30 Kasım'da.

Şimdi... "Başkan aranıyor."

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Misafir baş tacı



Kayserili şehrin dışında oturmayı severmiş... Şehir merkezinden uzakta.

Sormuşlar:

-Niye?

-Misafir gelmesin diye.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan bu fıkraya hemen karşı çıktı:

-Aslı yok... Eskiden millet gülsün diye anlatılırdı... Misafir başımızın tacı.

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Kayseri vefası



Erciyes Üniversitesi... 52 bin öğrenci.

Üniversite dün "Kayseri'nin evladı" Rifat Hisarcıklıoğlu'na "Fahri doktora" verdi.

Törendeydik.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Baba ocağından" kopmuyor.

Vefalı Kayseri... İçinden çıkan değerleri unutmuyor.

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İlk ders



Erciyes Üniversitesi 2019- 2020 akademik yılı açılış töreni.

İlk ders... "Girişimcilik."

Kürsüde... "Doktor" Rifat Hisarcıklıoğlu:

Zengin olmak istiyorsan, girişimci ol... Girişimcilik, ülkenin zenginleşmesi demek.

Toplumsal denge için... İşsizliğin önlenmesi için... Çare, girişimcilik.

Girişimciliğin olmadığı yerde kalite de olmaz, rekabet de.

Girişimci... Sınırlarını aşan kişi.

Girişimcilik hayal kurmakla başlar... Hayal kurmaktan korkmayın.

Hayalini, hedefine koy... Ve çalış... Mutlaka başarılı olursun.

"Rifat Hoca'nın" ilk dersi iyiydi... Alkışlandı.

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Kayseri "YHT" bekliyor



Veli Altınkaya... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Şehrin "Veli Abisi."

Sorduk:

-Bir numaralı derdiniz?.. Ankara'dan öncelikli beklentiniz... Nedir?

Veli Altınkaya "Yüksek Hızlı Tren" dedi:

Ankara-Kırıkkale- Yerköy-Yozgat-Sivas hattı bitmek üzere.

2020-Ramazan Bayramı'nda bu hat çalışacak.

Yerköy-Kayseri... 142 kilometre... Bu hat yapılırsa rahatlayacağız.

Ankara-Kayseri otobüsle 5, özel araçla 3.5 - 4 saat... Yüksek Hızlı Tren olursa, Ankara-Kayseri 1 saat 15 dakikaya inecek.

Kapalıçarşı'da... İstasyon Caddesi'nde... Milliyet Caddesi'nde... Kiminle konuşsanız "Konu/sorun" aynı:

-Yüksek Hızlı Tren.

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Özhaseki vizyonu



Üniversitenin içinden "Raylı sistem" geçiyor.

"İyi düşünülmüş... Doğru proje."

Mehmet Özhaseki "Vizyonu, başarısı."

Ama... Şunu da söylememiz şart:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki "Bu projeyi yaşama geçirirken" çok eleştirilmişti.

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İthal fıkra



Kayseriliye misafir gelmiş.

Kayserili "Hoş geldin" demiş... Ve hemen eklemiş:

-Yeğenim, ne zaman gidecen?

Bu fıkra anlatılınca Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci itiraz etti... Gülerek:

-Hayır hayır... Bu fıkra başka bir yerden ithal... Kayserili, misafiri çok sever... Hatta aşırı ikramda bulunur.

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Ölüm ilanı



Fıkra Kayserili eski Bakan Mehmet Yazar'dan.

Kayserilinin karısı ölmüş... Gazeteye ilan vermiş:

-Acı bir kayıp... Karım öldü üzgünüm... Mekânı cennet olsun.

Gazetedeki görevli "Amca" demiş:

-İlana üç kelime daha ekleyebilirsin... Aynı fiyat.

Kayserili, ölüm ilanının altına üç kelime daha yazmış:

"Sahibinden satılık Volkswagen."

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Sakız



Gelmişken... "Yeni partiler" konusunu da sorduk... Otelde... Çarşıda... Yolda.

Kayserili'nin biri dedi ki:

-Çok konuşuldu... Sakız oldu... Bugün kuracak... Olmadı, yarın kuracak... Şu kişi olacak... Hayır, o kesinlikle olmayacak... Yani... Mundar edildi.

Yeni parti... Ya da partiler... "Sokağın gündeminde yok."