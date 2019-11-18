Kulis yoğun... Dedikodu çok... Ahmet Davutoğlu, bina kiralamış, yılbaşından önce partisini kuracak.

Ali Babacan'ın partisi de yılbaşına yetişecek.

İkisinin de "Yakın çevresi" belli ama... Hangi limana demir atacağı konusunda kararsız olan çok... "Bir gün o kapıda, bir gün diğerinin yanında."

Davutoğlu'nun yanında "AK Parti çeşmesinden su içenler" ile bürokrasiden gelenler az değil.

Ali Babacan ise "Yeni yüzler peşinde."

Neyse... Bunları geçelim... Ankara'da laf bitmez.

Bugün... "Öteki Ankara'da" dolaşalım.

***

Ulus



Vilayet Binası... "Üniversiteye" bırakıldı... "Sosyal Bilimler Üniversitesi."

Üniversite şanslı... "Tarihin içinde."

O vilayet binası ki... "Birinci Meclis'in" kurduğu hükümet "Orada çalışırdı."

Mustafa Kemal Paşa başkanlığında "İlk Bakanlar Kurulu toplantısı" aynı binada yapılmıştı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Ulus bugün "Darmadağınık."

"Toparlanması" şart.

Ama bu "Belediyeyi aşan" bir iş.

Hükümet... Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan el atmadan olmaz.

"Eski Meclis... Ulus meydanı... Hacı Bayram bölgesi... Kale ve çevresi... Anafartalar... Hamamönü" ayrı projede buluşturulmalı.

***

Yeni "Vilayet"



Sağlık Bakanlığı... Sıhhiye'de idi.

O tarihi bina... Şimdi "Ankara Valiliği."

Ankara Valisi Vasip Şahin'i yeni makamında ziyaret ettik.

"Üç eski vali" ile birlikte... Biri eski "İçişleri Bakanı."

Abdülkadir Aksu... Necati Çetinkaya ve Saffet Arıkan Bedük.

Vasip Şahin "Ulus'taki tarihi binanın" son valisi... "Sıhhiye'deki tarihi binada" oturan ilk vali.

Ayrılırken bize birer kitap hediye etti... "Ankara."

***

Hamamönü



Tarihi doku korunuyor... Eski Ankara evleri restore ediliyor... "Güzel... Ama yetmez."

"Bölgenin tamamı" yeniden yapılandırılmalı... Tarihi doku korunarak.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un evi burada... Ziyaretçi dolup taşıyor.

Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı burada... Fatiha okuyanı çok.

Yurdun her yerinden turlar... Öğrenciler... Hamamönü'ndeler.

Ordulular... Muhsin Yazıoğlu'nun mezarında fotoğraf çektiriyorlardı.

***

Yeşilay Çalışıyor



Osman Altınışık "Yeşilay'ın Ankara Şubesi de burada" dedi... Hamamönü'nde... Eski bir konak... Restore edilmiş.

Yeşilay Genel Başkanı da orada... İstanbul'dan gelmiş... Prof. Dr. Mücahit Öztürk.

Yeşilay... "Sıkı çalışıyor."

Alkolle mücadele... Sigarayla, elektronik sigarayla mücadele.

Bağımlılıkla mücadele.

Hatta... Nargile ile mücadele.

Milli Eğitim ile uyum tam puan... Yeşilay ile bakanlık "Ortak bir program üzerinde" çalışıyorlar... "Bağımlılıkla mücadele eğitim programı."

Yeşilay... Övülmeye değer... "Desteklenmesi şart."

***

Zaman tüneli



Ankara Valisi Vasip Şahin sordu:

- Bu binaya daha önce gelmiş miydiniz?

"Çoook" dedik:

- İlk gelişimiz 1963'teydi... Sağlık Bakanı Kemal Demir'di... Son gelişimizde ise Bakanlık koltuğunda Mehmet Müezzinoğlu oturuyordu... 2016.

1963'ten bir anı... Genç Sağlık Bakanı Kemal Demir, Başbakan İsmet İnönü'ye sorar:

- Paşam... Bakanlık görevine başlarken bana bir talimatınız var mı?

- Var... Gelen giden, tebrik eden çok olur... Onlara fazla vakit ayırma... Çay, kahve ikram etme... Pişirilmesi ve içmesi zaman alır... Gazoz veya limonata ikram et, gönder... Zaman çok kıymetli.

***

Hamam



Hamamönü'nde... "Tarihi hamam" hala açık... "Karacabey Hamamı." Bölgede... Tarih kokuyor... Mescitler... Camiler... Çeşmeler... Hamamlar.

Cemil Çiçek, Ankara'da "Yozgat Öğrenci Yurdunda" kalırken... Cebeci'deki hamama gidermiş... Eski konservatuar binasının karşısında... "Eynebey Hamamı."

Milletvekili oldu... Bakan oldu... Başbakan Yardımcısı oldu... Meclis Başkanı oldu... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi oldu... Hala "Aynı hamama" gider. 5 yıldızlı otellerin "Saunasına, hamamına" değil... Hamamönü'nün az ötesindeki hamama. Nereden mi biliyoruz... Bazen birlikte gidiyoruz da.

***

Bir zamanlar Cebeci



Ankara'nın gözde semtlerindendi... Hukuk Fakültesi... Siyasal Bilimler... Tıp Fakültesi... Göz Bankası... Dikimevi... Sinemalar... Cebeci "Kültür merkezi gibiydi."

Sonra... Hızlı kentleşme... Göç... Plansız büyüme... Her şeyi, her yeri bozdu... Cebeci'yi de.

Cebeci'nin orasında bir "Yeşillik" vardı... Kocaman... "Cebeci çayırı."

Partiler orada "Miting yaparlardı."

Marifet sanki... Oraya "Stadyum" inşa edildi... "Cebeci Stadı."

Şimdi yıkmaya çalışıyoruz.