BALIKESİR

Vali Ersin Yazıcı bir gün Ayvalık'ta, bir gün Edremit'te... Bandırma'da... Sındırgı'da... Balıkesir-Merkezde... "Okul okul dolaşıyor."

Önce kendisi kitap okuyor. Sonra kitabı bir öğrenciye uzatıyor:

-Okumaya sen devam et.

"Bir saat" kitap okunuyor.

Ardından da Vali Bey öğrencilerden "Yorum" istiyor... Okunan bölüme dair.

Vali Ersin Yazıcı'nın "Eğitim aşkı... Okuma sevdası" övülmeye değer.

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Günün sözü

Kalabalık... Sohbet... Konu koltuk, siyaset.

Cemil Çiçek dedi ki:

-Siyasette sabit koltuk yoktur... Olduğunu zanneden kendini aldatır.

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"Sadi abi"

Dursunbey... Nereye baksanız orman... Şirin bir ilçe.

İnsanlar Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'i görünce... "Nasıl hitap edeceklerini" şaşırıyorlar.

Önce "Sadi abi" diyorlar... Arkasından "Sayın Başkan."

Herkes sarılıp öpüyor.

"Sayın Başkan" dedik:

-Sevilmek güzel şey... Doğduğunuz topraktan kopmamışsınız, bu da her şeyden güzel.

Sadi Güven

"Geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi ve ekledi:

-Dursunbey, el verilmesi gereken bir yer.

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Rapor

Kamil Akyürek... Yılların gazetecisi... "Merhaba" gazetesinin yazı işleri müdürü... Yazarı. Ondan "Balıkesir raporu" istedik... Dedi ki:

Amerika'ya... Başkan Trump'a tepki var... Avrupa'ya da öyle... Anket yapılsa Avrupa Birliği'ne güven "Yüzde 20'yi bulmaz."

Sınır ötesi harekata destek büyük... Herkes Mehmetçik için dua ediyor... "Arazi hemen terk edilmesin."

Yeni parti meselesi alevlenir gibi oldu... Çabuk söndü... "Gündemde yok."

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçiğin yurt dışına gönderilmesi konusunda, Meclis'te "İçimiz yana yana evet diyeceğiz" diye konuşunca... Pek çok CHP'li incindi... Keşke öyle demeseydi.

Balıkesir'de iki kişi çok sevilir... Biri Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit... Burhaniyeli... Diğeri Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Dursunbey'li.

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Fenerbahçe Çeşmesi

Mesire alanında Dursunbeyliler ile sohbet ediyorduk.

Birkaç kişi telaşla yanımıza geldi:

-Sayın Cemil Çiçek sizi soruyor... Çok önemliymiş...

Acilmiş.

Telaşla koştuk...

"Hayırdır" diyerek.

Cemil Bey bir "Çeşmenin" başındaydı.

Çeşme "Fenerbahçe Çeşmesi... Sarı lacivert, amblemli."

Cemil Çiçek gülerek dedi ki:

-İşte taraftarın yaptırdığı çeşme...

Sizin Galatasaray'ın taraftarı nerede?.. Böyle bir çeşmeniz var mı?

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Napolyon

Balıkesir'de, Çorlu'da...

Gittiğimiz her yerde...

"Sanayicileri" dinledik.

Ali Coşkun "Herkese" şunu söyledi:

-Eğer Napolyon hayatta olsaydı "Para, para, para" değil, "Üretim, üretim, üretim" derdi.

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Sevindik

Dursunbey'e Organize Sanayi Bölgesi yapılacak... 52 parsel. Daha şimdiden"47 firma" arsa tahsisi için başvurmuş. Gel de sevinme.

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İlk başkan

Dursunbey Belediyesi'nde bir "Pano" gördük.

Bugüne kadar "Başkanlık" yapanların "İsimleri, resimleri."

Tam 16 kişi.

İlk başkan Hüseyin Güven.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e döndük:

-Soyadlarınız aynı... Bir akrabalık var mı?

-Evet... Babamın dedesi, Dursunbey'in ilk belediye başkanı.

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"İlçe bazlı teşvik"

Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu sözleri her yerde söylüyor...

Özellikle de ilçelerde.

"İlçe bazlı teşviklere ihtiyaç var" diyor... Ve çok alkışlanıyor.

Hükümetin ilgisine, bilgisine.

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Alkışlıyoruz

Suçıktı Mesire Yeri... Çınarlı Pınar Mesire Yeri... Saz Mesire Yeri...

Hepsi de cennetten birer köşe.

Şırıl şırıl akan sular.

Asırlık çınarlar.

Temizlik... Tam puan.

Kedi kulübesi... Çok.

Kuşyemliği... Çok.

Kediler için beslenme noktası... Çok.

Tebrikler Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan.

Bravo... Kedisever Dursunbeyli.