BALIKESİR

Çorlu, Lüleburgaz, Edirne, Kapıkule... Ve "Rotayı" Marmara'ya çeviriyoruz...

Günaydın Balıkesir.

"Tarım, hayvancılık ve sanayi" kenti.

Buğday, mısır, ayçiçeği, hoş kokulu bitkiler...

Ama "İlle de zeytin." Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit "Zeytin ve zeytinyağı" diyarları.

Zeytinyağına pek çok Balıkesirli "Zeytinyağı" demiyor?

Ya ne diyor?

Yanıtı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı veriyor:

-Zeytinin sütü.

***



Akıl



Zeytinyağı konusu açılınca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Kanayan yaraya" parmak bastı... Ve "Sektörün temsilcilerini" uyardı:

-Zahmeti benim insanım çekiyor, paranın çoğu yabancıya gidiyor...

Akıllı olun.

"Olay" şu; Biz zeytinyağını "Dökme" satıyoruz... İşlenmemiş... Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya.

Onlar da "İşliyorlar... Gösterişli şişelere koyuyorlar... Ve kendi ülkelerinin zeytinyağı diye bütün dünyaya satıyorlar." Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey anlattı:

-Bizim 2 dolara sattığımız zeytinyağının, ABD'deki fiyatı 50 dolar.

Rifat Hisarcıklıoğlu haklı... Zaman "Akıllı olma zamanı."

***



Günün sözü



Gezerken... Ali Coşkun'dan bir uyarı... Özellikle de "Belli bir yaşın" üstündekilere:

-Düşme... Üşütme... Düşünme (Kafanı bazı şeylere fazla takma anlamında).

Güldük... Ve sorduk:

-Neden?

-Belli yaşın üstündeki insan düşer bir yerini kırarsa, tedavisi zor... Üşütürse de öyle... Hele kafayı bir şeye takarsa, iyice sağlığından olur.

***



Asıl gündem



Siyaset... Yeni parti... Erken seçim...

Balıkesirli bu konularda neler düşünüyor?

Aldığımız yanıtlardan bir demet:

Türkiye erken seçimi taşıyamaz.

Zamanından önce seçim demek bütün dengelerin bozulması demek.

Türkiye'ye kötülük yapmak istiyorsan, erken seçimde ısrar et.

Yeni parti için Balıkesir'de de heveslenen oldu ama, sonra bu konuyu kurcalayan olmadı.

Siyaset konuşarak enerjimizi tüketmeyelim... Asıl gündeme eğilelim...

Ekonomiye.

***



Yoğun talep



Genel istek... Esnaf da istiyor, sanayici de... Gazeteci de istiyor, hukukçu da... İstemeyen yok.

Herkes "Yeni terminal binası yapıldı... Ama uçak seferleri yok... Anadolu Jet Balıkesir'e de uçsun" diyor.

***



Formül



Rahmi Kula... Bin 400 kişiye iş sağlayan bir grubun başında...

Kardeşleriyle birlikte. İşleri... "Ayçiçek yağı... Yumurta... Beyaz et...

Hayvan yemi... Enerji... Gıda." Firma... Şu anda dördüncü kuşakta.

Aynı zamanda Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Rahmi Kula ile "Aile işletmesi... Dört kuşaktır işlerin tıkır tıkır yürümesi... Hiçbir sorun çıkmaması" konusunu konuştuk...

Kardeşi de yanındaydı.

Rahmi Kula dedi ki:

Formül basit... Yazılı olmayan anayasa... Eve, iş götürmüyoruz.

Eşlerimiz kıymetli... Eşlerimiz baş tacı... Eşlerimiz pırlanta... Ama eşlerimizin yanında iş konuşmak yok.

***



İki hemşeri



Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her gittiğimiz yerde Cemil Çiçek ile Ali Coşkun'dan "Hemşerimiz" diye söz etti.

Diğer Balıkesirliler de öyle.

Dayanamadık:

-Cemil Bey Yozgatlı...

Ali Abi Erzincan- Kemaliyeli... Hemşerilik nereden?

Yücel Yılmaz "Nereden olduğunu" anlattı.

İkisinin de yazlığı Balıkesir'de.

Cemil Bey... Altınoluk'ta.

Ali Coşkun... Ayvalık'ta.

İkisi de, yazlıkta bile olsalar "Evde pek kalmayan...

Gündüzleri o ilçe senin, bu köy benim dolaşan takımından." Ve ikisi de "Bölgede" seviliyor...

Dostları olarak sevindik.

***



Şampiyon



İsmail Akçay... 9 yılda 160 bin kilometre koşan maratoncu.

Milli Olimpiyat Komitesi'nin "Yüz yılın atleti" dediği ünlü sporcu.

O bir efsane.

Balıkesir'e geçen gelişimizde... "Afrin harekâtı" gündemdeydi... Eski dost İsmail Akçay'a takılmıştık:

-Afrin'e kadar koşar mısın?

"Hazırım" demişti.

Bu gelişte yine takıldık:

-Barış Pınarı Harekâtı... Şampiyon, harekât bölgesine koşmaya var mısın?

-Ben emekli askerim... Bana böyle soru sorulur mu?... Ölümüne koşarım.

***



Ekonomi



Otoyol açılınca... İstanbul'a da, İzmir'e de ulaşım kolaylaşınca...

Balıkesir'de "Beklenti" yükselmiş.

"Sanayileşmenin ivme kazanması" beklentisi. "Ekonominin canlanması" beklentisi.

Otoyol... Bölgeye "İlaç gibi gelmiş."