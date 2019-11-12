EDİRNE

Antalya'da... Tabelalar, vitrin yazıları çok dilli... Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca.

Van'da... Türkçe, İngilizce, Farsça.

Şanlıurfa'da... Türkçe, Arapça, İngilizce.

Ve... Edirne'deyiz... Nereye baksanız... "Türkçe, Bulgarca, Yunanca."

Edirne'ye Alman, Japon, Çinli turist de geliyor... Ama... "Tabelalarda onların dilleri henüz yok."

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı dinleyelim:

Cumartesi, Pazar... Otellerde yer yok... Hafta sonları 50 bin Bulgar gelir... Bavul turizmi.

Bu yılın ilk beş ayında gelen Bulgar... 920 bin.

Dünyanın en çok turist çeken 68. kentiyiz... O yüzden kriz nedir bilmeyiz.

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Bulgar Bereketi



Dönerciye uğradık... Bulgaristanlı dolu.

Çarşıları gezdik... Adım başı Bulgar müşteri.

Satıcılara sorduk:

- Bulgaristan'dan gelenler neler alıyorlar?

- Neler almıyorlar ki?.. Ne buluyorlarsa alıyorlar... Deterjan... Çocuk bezi... Mutfak eşyası... Soba... Kuru gıda... Aklınıza ne gelirse.

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Ergene



Ergene nehri... Gözbebeğimiz... Ama 2 binden fazla sanayi tesisinin atıkları ile güzelim Ergene'yi kirlettik.

Vali Ekrem Canalp dedi ki:

Bütün önlemleri aldık... Edirne olarak Ergene'yi kirletmiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu yakından takip ediyorlar.

Derin deniz deşarj sistemi projesi ile Ergene tertemiz olacak... 2 kolektör devreye girecek... Biri yapıldı... Sıra ikincisinde.

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Siyaset



Halkın içindeydik... Siyaset konuşuluyordu... Cemil Çiçek'in bir sözünü not ettik:

-Edebiyat duyguyla, siyaset akılla yapılır... Akıl yerine siyasette duygu hâkim olursa hata kaçınılmazdır.

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Aynalı Süpürge



Hediyelik eşya satılan yerlerde "Süpürge" çok... Boy boy.

"Aynalı" süpürgeler.

Gelinlik kızın çeyiz sandığında da "Aynalı süpürge" oluyor... "Edirne geleneği."

Yeni gelin evi süpürürken, kaynanası da bazen onu arkadan izlermiş... İyi süpürüyor mu diye.

Gelin... Süpürgesinin aynasından geriye bakarmış... "Kaynana orada mı?"

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Göç



Edirne... Göç vermeyen illerden.

"Az... Biraz" göç verse de uzağa değil... İstanbul'a.

Bu konu açılınca Belediye Başkanı Recep Gürkan "Edirneli'nin gideceği en uzak mesafe, Selimiye Camii'nin minaresinin görüleceği yer kadardır" dedi.

-Yani Sayın Başkan?

-Yani... 20 kilometre... Edirneli daha fazla uzaklaşmaz.

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Tebrikler



Mahkûmlar... Harıl harıl çalışıyorlar.

Önce... Meslek öğreniyorlar... Meslek "Tarihi eserlerin restorasyonu."

Edirne... Her yeri tarihten bir hazine.

Camiler... Hamamlar... Çeşmeler.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı kutluyoruz.

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Seçim



Halkın gündeminde "Erken seçim" diye bir beklenti var mı?.. "Hayır."

Ya siyasetçinin gündeminde?

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan "Aklı başında hiçbir kimse erken seçim sözü etmiyor" dedi... Ve ekledi:

-Gündem ekonomi... Özellikle de büyük işletmelerin sorunları var.

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1970'ler



Cemil Çiçek "1970'lerde Kırklareli şöyleydi, Edirne böyleydi" diye konuşunca... Sorduk:

-Buralara ilk gelişiniz ne zaman oldu?

-1970'lerde... İstanbul Hukuk'ta okurken.

-Gezmeye mi gelirdiniz?

-Öğrencilik... Milliyetçilik... Bir arkadaşımız tutukluydu... Kırklareli Cezaevi'nde yatıyordu... Onu ziyaret ederdik... Sonra Edirne'ye geçerdik.

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İhale



Canlı hayvan borsasına gittik... Modern... Temiz... Bilgisayar... Elektronik sistemle ihale.

850 kiloluk bir boğa satışa çıktı... Alıcılar fiyat artırırken... Abdülkadir Aksu da düğmeye bastı... İhale Abdülkadir Bey'de kaldı... 12 bin 800 lira.

Millet bekliyor ki... Abdülkadir Aksu parayı bastırsın... Boğayı alsın.

Abdülkadir Bey "Namaz vakti... Namazı kılıp geleyim" dedi... Gitti... "Gidiş o gidiş."

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Vefa



Edirne'de... "Bülent Ecevit Caddesi" var.

Belediye Başkanı Recep Gürkan "4 liderin daha isimleri caddelere verilecek" dedi:

-Süleyman Demirel... Turgut Özal... Necmettin Erbakan... Alpaslan Türkeş.

İşte... "Edirne vefası."