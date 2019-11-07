Çarşamba... Sabah erkenden iki kişiyi aradık... Hüsnü Doğan'ı... Ve Cemil Çiçek'i:

- 6 Kasım tarihi size neyi hatırlatıyor?

"36 yıl öncesini" dediler:

- 6 Kasım 1983'ü... Milletvekili seçimlerini... Anavatan Partisi tek başına iktidara gelmişti.

Hüsnü Doğan ve Cemil Çiçek'le "Dünü" konuştuk... Elbette "Bugünü de."

Siyaseti... Siyasetin çocukluk hastalıklarını...

Dün ile bugün arasındaki benzerlikleri, farklılıkları.

Sohbet sırasında Cemil Çiçek öyle bir söz etti ki... Not ettik... Altını kırmızı kalemle çizdik:

- Türk siyasetinin Alzheimer'ı var... Geçmişi hatırlamıyor... Onun içindir ki kolay engeller zorlukla aşılıyor... Virajlar da zor alınıyor.

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Kadere bak



Anavatan Partisi'ni kuranlardan "7 isim" veto edilmişti... 1983 seçimlerine girememişlerdi.

Veto kararının altında "Milli Güvenlik Konseyinin... 1980 darbesinin liderlerinin" imzaları vardı... Kenan Evren ve dört orgeneralin.

Cemil Çiçek, Hüsnü Doğan, Adnan Kahveci "Veto edilenler" arasındalardı.

Sonra... Üçü de bakan oldular.

Bakanlığa atanmalarının altındaki imza... "Kenan Evren'e aitti."

Fıkra gibi... Ya da şarkı... "Kader sana ne diyeyim?

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Hüsnü Doğan



Hüsnü Doğan... İki kez Ak Parti'ye davet edildi... 2002'de ve 2007'de.

Ama o siyaset defterini kapatmıştı... Şimdi o bir "Akil adam." Ama akıl soran var mı derseniz... Ne gezer?... "Herkesin aklı kendine." Dün söylediği bir sözü paylaşmamız şart:

"Türk siyasetinin çok eskiye dayanan bir hastalığı var... Tedavi edilemiyor... Konuları, sorunları değil de kişileri tartışıyoruz."

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Cemil Çiçek



Süleyman Demirel "Büyük partileri...

Büyük Meclis Gruplarını yönetmek zordur" derdi... Demirel'in bu sözlerini dün Cemil Çiçek'e anlattık.

Cemil Bey güldü:

- Büyük dağların karı kışı da büyük olur... Kaçkar Dağları (3937 metre) ile Elmadağ'ın (1862 metre) karı bir mi?

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Metal yorgunluğu



Zaman... Demiri bile aşındırıyor... Siyasette de durum böyle... "Metalik yorgunluk."

Bu konu açılınca Hüsnü Doğan dedi ki:

- Bizde (ANAP'ta) yorgunluk erken başladı... Zira zamanla oyumuz azaldı... Ak Parti'nin avantajı ise, gücünü uzun süre koruması... Yüzde 40'ın altına hiç düşmedi ki.

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Siyasette doğum olayı



Doğum... Erken doğum... Ölüm... Siyasette de oluyor.

Siyasi partiler mezarlığı kapanmış parti tabelasıyla dolu... Adı bilinen partiler... Hülle partileri... Dandik partiler...

Yüzlerce.

Cemil Çiçek'e dedik ki:

- Doğum yapmayan büyük parti yok... Ama... Bebeğin yaşaması zor.

Cemil Bey "Doğru" dedi ve ekledi:

Doğuyor ama uzun yaşamıyor... Karşılığı olmuyor... Ömrü genelde bir seçimlik oluyor.

Bunların en önemli olanı Adalet Partisi'nden doğan Demokratik Parti... Arkasında Celal Bayar vardı... Adnan Menderes'in çocukları vardı... Ama uzun yaşamadı.

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Şöhretler



Turgut Özal bazı "Şöhretleri" davet etmişti... Milletvekili yapmak istemişti.

"Onlar" daveti geri çevirdiler... Zira ANAP'ın iktidar olabileceğine ihtimal vermediler.

Dün... Hüsnü Doğan "İyi ki gelmemişler" diye söze başladı:

Kıymeti kendinden menkul şöhretlerle ülke sorunlarını aşmak zor.

Tayyip Bey de partiyi kurarken ve milletvekili aday listesi yaparken böylelerinden uzak durdu... Tayyip Beyin hayrına oldu.

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Vetodan sonra



Veto haberi... Toplantı sırasında geldi... Özal toplantıya ara verdi... Ve "7 kişiyi" odasına davet etti. "Konseyin" veto kararını okudu.

Dün... Cemil Çiçek'e sorduk:

- Veto edildiğinizi öğrenince ne yaptınız?.. Eve mi kapandınız?

- Hayır... Siyaset bir maraton... Koşmaya devam ettik... Ağrı, Kars, Van, Tokat, Yozgat, Erzurum, Artvin... Partinin il ve ilçe teşkilatlarını kurmak için yollara düştüm.

Cemil Çiçek bir anısını anlattı.

Veto sonrası... Herkesin kafasında veto edilenlerle ilgili sorular var... Milletin ağzı torba değil ki.

O günlerde... Kenan Evren Yozgat'ta... Meydanda konuşuyor.

Cemil Çiçek de meydanın uzak bir köşesinde... Kaldırımda... Dinliyor.

Evren "Veto konusuna" giriyor:

- Veto nedeni onların kişilikleriyle ilgili değil... Siyasi sebeple veto ettik... Şahsiyetlerine bir şey söylemeyiz.

Meydandakiler... Dönüp Cemil Çiçek'e bakıyorlar.

Dün... Cemil Bey gülerek dedi ki:

- İyi ki o sözleri söyledi... Kabahatini bir ölçüde hafifletti.