MİLAS

Leyleği havada gördük... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çıktığımız turun son ayağı Milas... Tarih, kültür, turizm ve "Zeytin kenti... 12 milyon zeytin ağacı."

Adana'da ve Mersin'de ne gördüysek, ne dinlediysek, Milas'ta da "Aynısı."

1. Üreticinin de tüketicinin de gündemi "Ekonomi."

2. Barış Pınarı Harekâtı... Desteklemeyen yok... Herkes "Oh!.. Nihayet!.. Çok şükür" havasında.

3. Anket yapılsın... "Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitsin mi gitmesin mi" diye... Sonuç "Gitsin" çıkar... Büyük farkla.

4. Erken seçim... Bu konu açılınca millet "Ters ters bakıyor."

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Zeytin



Altıncı Milas Zeytin Hasat Şenliği... Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüye çıktı.

"Üretim" dedi... "İhracat" dedi... "e-ticaret" dedi... "İstihdam" dedi... "Yatırım" dedi... "Birlik beraberlik" dedi... "Markalaşmak çok önemli" dedi... "Coğrafi işaret" dedi... "Çalışın" dedi.

Sonra da Doktor Ender Saraç'a seslendi:

-Hocam... Gel konuş... Bize zeytini, zeytinyağını anlat.

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Kaleci



Doktor Ender Saraç konuşurken... Meydana baktık... Çıt çıkmıyor... Özellikle kadınlar can kulağıyla dinliyorlar.

Hoca başladı saymaya:

Zeytin yaprağı ağırlıklı çay kolesterolü düşürür... Tansiyonu da.

Cilt kırışıklığı için zeytin en iyi ilaç.

Zeytin... Zeytinyağı... Unutkanlığı önler.

Ender Hoca'ya göre... İnsan vücudu eğer bir futbol takımı ise... Zeytin ve zeytinyağı da "Takımın kalecisi."

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İlaç



Göbek... Kadında 88, erkekte 94 santimi geçmeyecek.

Geçiyorsa... Zeytin ve zeytinyağı tüket.

Sabahları... Zeytinyağının içine biraz limon... Biraz da tarçın... "Afiyet olsun."

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Bomba



Zeytin ezmesi... Çökelek... Çörek otu... Rafadanın tık üstü yumurta... Biraz bezelye püresi... Hepsini zeytinyağı ile yumuşat... Biraz da limon kat.

Bomba... Kas güçlendirir.

Ameliyat sonrası hastaya çok iyi gelir.

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Macun



Zeytinyağı... Kekik... Limon... "Kansere karşı korur... Yaşlanmayı geciktirir."

Zeytin/zeytinyağı ve kuşkonmaz... Gençlik aşısıdır.

Zeytinyağının en iyi arkadaşı sarımsak... Üzerine limon sıkınca sarımsak koku yapmaz... Vücut direncini artırır.

Zeytin ve hurma çekirdeğini öğüt... İçine dövülmüş sarı leblebi kat... Zeytinyağı ve kudret narı ile karıştır... Azıcık damla sakızı... Karıştır, macun yap... Sabah akşam bir tatlı kaşığı... "Mide, bağırsak hastalıkları ve reflü için birebir."

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Maske



Zeytinyağı... Toz zerdeçal... Avokado... Yumurta sarısı... İyice karıştır... Krem yap.

İşte yüz maskesi. Ayrıca... Selüliti de azaltıyor.

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Şifalı otlar



Doktor Ender Saraç "Allah Muğla'ya... Milas'a... Her şeyi vermiş... Kıymetini bilin" dedi.

Ve önerisini söyledi:

-Şifalı otlar festivali düzenleyin... Söz, ben de geleceğim... O kadar çok şifalı otunuz var ki.

Sonra da başladı otları saymaya.

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Vali kadın olunca



Esengül Civelek... Muğla Valisi... "Atom karınca."

Kimi "Vali Hanım" diyor... Kimi "Vali Abla..." Kimi de "Vali Anne."

Esengül Civelek "Hızır acil" misali, her an, herkesin yanında... Garibanın, kadının, çocuğun... Dulun, öksüzün, yetimin... Şehit ailesinin... Gazinin.

Vali kadın olunca... Kadın girişimci çok.

Milas'ta... Vali Esengül Civelek'i kutladık... Zeytin Hasat Şenliği'nin mimarı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer'i de.

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Kadayıf



Milas'ta... Festival alanını gezerken... "Kadayıfçıyı" gördük.

"Okuyucumuz olduğunu" söyledi.

Bir tepsi kadayıf... Üzerinde adımız yazılı.

"Diyet" dedik... "Kilo yapar" diye ekledik... Ve kadayıfı Milaslılar'a ikram ettik.