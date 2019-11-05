MERSİN

Süleyman Demirel, Çukurova için "Türkiye'nin Florida'sı" derdi... Rifat Hisarcıklıoğlu da, Narenciye Festivali'nin açılışında "Mersin, Türkiye'nin Miami'si" diye konuştu.

Kasım ayına girdik... Mersinli denizde.

Çarşı, pazar... Tarım sektörü... Herkes işinde gücünde.

"Ev sahibine" sorduk... Abdullah Özdemir... Festivalin İcra Kurulu Başkanı... Mersin Ticaret Borsası Başkanı.

-Seçim... Siyaset... Yeni parti... Ekonomi... Barış Pınarı... Amerika... Mersin... Gerçek gündem nedir?.. Haliniz nicedir?

Abdullah Özdemir dedi ki:

Reel gündem aş... İş... Ekonomi... Gerisi boş laf.

Hükümet ekonominin tırmanışa geçmesi için aldığı kararları sürdürmeli.

Barış Pınarı... Milli dava... Türkiye dik durdu... Dişini gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Amerika'ya mutlaka gitmeli... Görüşlerini Trump'ın gözlerinin içine baka baka söylemeli... Bizden ne zarar gördünüz demeli... Yüz yüzden utanır.

Yeni parti... İsteyen kursun... Ne konuşanı var, ne de karşılığı... Milletin derdi yeni parti değil... Millet geçimi düşünüyor... Çocuğunun daha iyi eğitim görmesini istiyor.

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Yer gök portakal



Portakaldan otomobil... Portakaldan motosiklet... Portakaldan ayı... Hatta... Portakaldan kadın kıyafeti... İnanılır gibi değil.

Tam 100 ton narenciye harcanmış... Portakal, limon, greyfurt, mandalina.

Festival alanı, portakal bahçesi gibi.

Mersin "Bu işi" beceriyor... Uluslararası festival "7 yaşında."

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Biliyor muydunuz?



Odalar Birliği Başkanı "Portakal kaplamalı platformda" konuştu:

Türkiye'nin toplam narenciye üretiminin yüzde 25'i Mersin'de.

Narenciye ihracatında Mersin'in payı... Yüzde 37.

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"Büyükşehir"



Festivalin açılışında Vahap Seçer ile konuştuk... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı... CHP'li.

-Elinizi kolunuzu bağlayan... Taş koyan... Size fren olan... Çalışmanızı engelleyen... Var mı?

Vahap Seçer "Türkiye hepimizin... Mersin hepimizin" diye söze başladı:

Elele verirsek... Kol kola girersek... Hizmeti ilke edinirsek... Aşamayacağımız engel yok.

Eski milletvekiliyim... Herkesle diyalog içinde olmayı hedefliyorum... Engelle karşılaşmıyorum.

Amacımız Mersin'i tanıtmak... Yerli yabancı işadamlarını Mersin'e davet ediyoruz.

Bir araya gelirsek aşamayacağımız engel yok.

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Davetiye



Ali İhsan Su... Mersin Valisi... Dedi ki:

Tarımda Türkiye'nin öne çıkan üç ilinden biri... Mersin.

Yedi üründe Türkiye birincisiyiz.

Sekiz üründe Türkiye ikincisiyiz.

Vali Bey bunları söyleyince... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mikrofonu alıp dedi ki:

-Allah Mersin'e her şeyi vermiş... Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Mersin'in altı temsilcisi mevcut... Yatırımcı huzur ve güven arar... Mersin'de hepsi var... Öyleyse herkese sesleniyorum... Mersin'e yatırım yapmanın tam zamanı.

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"İşaret"



Festivalde... 25 ülkeden 700 sanatçı vardı... Geçit töreni renkliydi... Büyük alkış aldı.

Töreni Arif Parmaksız ile birlikte izliyorduk... "TOBB yönetiminden."

Cep telefonuna güncel bir bilgi düştü:

Dün Türkiye'nin 11 sınır kapısından 8 bin 966 TIR giriş, çıkış yaptı.

Sadece Kapıkule'den çıkış yapan TIR sayısı bin 229.

Arif Parmaksız'a sorduk:

-Bu tablo neyin göstergesi?

-İhracattaki artışın işareti... Geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi... Toparlanıyoruz.

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Portakal zeybeği



Yerli yabancı ekipler... Halk dansları... Ve bu arada bir anons:

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi... Portakal zeybeği.

Zeybek... "Ege'nin oyunu... Özellikle de Aydın'ın."

Meğer... Mersin'de de varmış... Üstelik de "Portakal."

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Çok sevdik



Mezitli Belediyesi "Bale Okulu" öğrencileri... Mini mini yavrularımız.

"Hünerlerini" sergilediler.

Festivalin "Alkış rekoru" kime ait derseniz... Sanırız Mezitli'ye... Yarının balerinlerine.