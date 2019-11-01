Başbakan Adnan Menderes, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecekti...

Gidemedi...

Zira "Darbe" oldu... 27 Mayıs 1960.

Başbakan Süleyman Demirel Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne gitti.

Gitmekle kalmadı... Bazı yatırımları onların yapmasını istedi... İskenderun Demir Çelik Fabrikaları gibi...

Aliağa Rafinerisi gibi... Seydişehir Alüminyum tesisleri gibi.

Ve... Arkasından "Muhtıra" geldi... 12 Mart 1971.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Rusya ile dostluk kurdu...

Vladimir Putin ile yakınlaştı... ABD ziyareti öncesi Soçi'ye gitti.

Amerika elbette tepkisiz kalmayacaktı.

"Amerikalığını" yapacaktı.

Yaptı da... Yılan hikâyesi... Eski film...

"Ermeni soykırımı" masalı.

***



Sürpriz mi?... Hayır



Amerika Birleşik Devletleri "Dünyanın lideri." "Şerif." "Her yer ve her şey" ondan sorulur...

Petrol de... Arap coğrafyası da.

Ama... Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte Türkiye'nin Ortadoğu'daki "Prestiji... Özgül ağırlığı" artınca...

ABD "Eski filmi" vizyona sokuverdi...

"Ermeni sorunu." Sürpriz değil... Biz bu "Bayat filmi" o kadar çok izledik ki.

***



Çifte standartlı Batı



Batı... İşte budur... Amerika Birleşik Devletleri veya Fransa ya da Almanya...

"Yok birbirlerinden farkı." Bir yandan "PKK terör örgütüdür...

Kınıyoruz" derler.

Diğer yandan PKK'nın ülkelerinde "Temsilcilik açmasına" izin verirler.

Öteki yandan PKK yetkilisine "General muamelesi" ederler.

Dün böyleydi... Bugün yine böyle...

Yarın farklı olmayacak.

***



"İçimizdekiler"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Meclis Grubu'nda konuşurken (30 Ekim 2019-Çarşamba) dedi ki:

"Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı, Barış Pınarı Harekâtı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir.

FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı şiddetle reddediyoruz.

Amerika, FETÖ'ye mahkûm olacak kadar küçüldü mü?" Erdoğan'ı dinlerken aklımıza "Eski Senatör... Eski Milletvekili... Eski Bakan" rahmetli Kamran İnan dostumuzun "Anıları" geldi... Şöyle ki; Kamran İnan "Siyaset Yılları" kitabında şunları yazar:

"Türkiye'de ihanet ve cehalete prim verildiğini dehşet ve hayretle gördüm... İçinde en çok hain yetiştiren memleket oluşumuz tesadüfi değil."

***



Erdoğan ABD'ye gitmeli... Mutlaka



Bütün bu olup bitenlere rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Bizce... Evet... Mutlaka gitmeli.

"Heyetine" muhalefet partilerinin temsilcilerini de davet etmeli.

"Türkiye'nin desteğini" arkasında hissetmeli.

Ve bunu ABD'li muhataplarına göstermeli.

Söyleyeceklerini... "Yüzlerine, yüzlerine" söylemeli.

***



Kayyum raporu



Hasan Basri Güzeloğlu...

Diyarbakır Valisi...

İki aydan beri de "Kayyum...

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili." Kayyum neler yapıyor?... İki ay boyunca nelerle uğraştı?

İzledik... İşte "Kayyum... Kırsal...

Hizmet" raporu.

1. Dicle ve Eğil projesi... Bu iki ilçede bin 300 çiftçiye organik tarım desteği... Organik tohum... Organik fidan... Ücretsiz.

2. Kulp ilçesi... 800 aileye ipek böcekçiliği için gerekli ekipman... Ücretsiz... Bölge ipek böcekçiliği konusunda iddialı.

3. Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bin fakir aileye sertifikalı tohum...

Ücretsiz.

4. Geçen Perşembe... 24 Ekim... Koyun ve Keçi Yetiştirme Birliği üyesi bin aileye kırkım makinesi... Makine olmadan kırkım yapmak, yün kaybı demek.

Hasan Basri Güzeloğlu'nu kutluyoruz...

"Kırsala... Fakir fukaraya, ihtiyaç sahibine, garibana" verdiği destekten dolayı.

Ve... Bir "Tebrik, teşekkür" de eşine... Ayşe Hanım'a...

"Öksüze, yetime, dula, muhtaca" ablalık, annelik yaptığı için.

***



Adana... Mersin... Milas...



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sordu:

- Var mısınız?

Güldük... "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." Adana... Ekonomi... Mersin Narenciye Festivali... Milas Zeytin Hasat Şenliği... Vatandaşın nabzı.

Yollardayız... Pazartesi günü anlatacağız.