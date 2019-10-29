Şair Orhan Veli'nin dediği gibi; "Neler yaptık şu vatan için... Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik." 96 yıl boyunca... Neler yapmadık "Vatan için...

Cumhuriyet için...

Demokrasi için." Kimimiz "Ordu göreve" diye pankart açtı... Kimimiz "Darbecileri" alkışladı.

Kimimiz "Yaşasın demokrasi" dedi, kimimiz "Dağdaki çobanın oyunu küçümsedi." Kimimiz "Çalıştı, üretti", kimimiz "Yan gelip yattı, her şeyi devletten bekledi." Cumhuriyetimiz 96 yaşında.

Bayramımız kutlu olsun.

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Cumhuriyet kadınları



İçlerinde köylü de var, kentli de.

Çalışıyorlar... Üretiyorlar.

Onları Antalya'da gördük..."YÖREX-2019...

Yöresel Ürünler Fuarı'nda." TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutluyoruz.

"Kadın girişimcilere" kol kanat gerdiği, destek verdiği için.

"Fuarın çiçekleri" kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

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Asker selamı



Gülşen Turan... Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri.

Antalya'daki fuarı gezenleri "Asker selamıyla" karşıladı.

Fuarda "Barış Pınarı" rüzgârı esiyordu.

Herkes birbirini "Asker gibi" selamlıyordu.

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Bayrak



Afyon-Bolvadinli, "Tepsiden bayrak" yapmış.

Üzüm... Bayrağın "Kırmızısı." Kaymaklı lokum...

Bayrağın "Ay yıldızı." YÖREX-2019'da "Böyle görüntüler" o kadar çok ki.

İşte... Barış Pınarı heyecanı.

İşte... Cumhuriyet Bayramı coşkusu.

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Mühür



"Türkiye Cumhuriyeti Ahidnâmesi'nin her satırı bir şehidin kanı ile yazılmış ve bir kahramanın kılıcının kabzası ile mühürlenmiştir."

28 Aralık 1923 Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Yakup Kadri

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Hiç duydunuz mu?



Domatesli dondurma... Tadına baktınız mı?

Antalya-Kumluca'da yapılıyor.

Yöresel Ürünler Fuarı'nda Kumluca'nın "Temsilcileri" ile konuştuk.

Anlattıklarına göre... Alman ya da Rus...

İngiliz veya İsveçli... "Turist, domatesli dondurmaya bayılıyor."

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Hardaliye



Büyük Atatürk Kırklareli'ni ziyaretinde "Hardaliye" içmiş.

Çok beğenmiş.

"Milli içecek" olmasını istemiş.

Hardaliye "Trakya bölgesinin" vazgeçilmezi.

Fuarda "İlgi gördüğünü" söylemeliyiz.

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Tarhana Baba



Mustafa Yeldanlı... Uşaklı... Meşhur "Tarhana Baba." Yeldanlı'ya göre "Tarhana, her derde deva... İlaç." Yeldanlı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tarhana çorbası ikram ederken dedi ki:

-Eğer dünya bir hastane olsaydı, eczanesi de "Tarhana Baba" olurdu.

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Madalya



Afyon... Sucuğuyla, haşhaşlı ya da patatesli ekmeğiyle, çeşit çeşit lokumuyla, Yöresel Ürünler Fuarı'ndaydı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i kutladı.

Ve... Başarılarından dolayı boynuna "Madalya taktı." Madalya... "Afyon sucuğu."

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Yiğit Osmaniye



Nevşehir'in kabak çekirdeği...

Kahramanmaraş'ın dondurması...

Isparta'nın gül reçeli, Karadeniz'in fındığı...

YÖREX-2019... Tam bir "Anadolu buluşması." Osmaniye... "Yer fıstığı" ile Yöresel Ürünler Fuarı'ndaydı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı'ya "Devlet Bahçeli nasıl" diye sorduk.

"Maşallahı var... Çok iyi...

Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Sonra da sözü "Barış Pınarı'na" getirdi:

-Mehmetçiğe, Osmaniye'den dört ton sucuk gönderdik... Yer fıstığı gönderdik... Devletimiz istesin, hepimiz gönüllü askere gideriz.

Biliyor muydunuz?

Osmaniye "Nüfusa oranla" en çok şehit veren şehrimiz.