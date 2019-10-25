ANTALYA

Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Antalya'dayız... Geliş nedenimiz, bu yıl onuncusu düzenlenen "Yörex- Yöresel Ürünler Fuarı."

İlk gözlem, havaalanından.

Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor... Çoğu "Yabancı ülkelere ait."

Turist taşıyan uçaklar.

Turizmin başkenti Antalya'da, "Sezon" sürüyor.

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29 Ekim



Önümüzdeki Salı 29 Ekim... Cumhuriyet Bayramı.

Fakat... Cumhuriyet Bayramı Antalya'da başlamış gibi.

Nereye baksanız bayrak.

Evlerde bayrak... İşyerlerinde bayrak.

Vali Münir Karaloğlu "Ulusal hassasiyet yüksek... Barış Pınarı heyecanı ve hassasiyeti" diyor.

Ay yıldızlı tişörtlerle dolaşan çok... Bazı turistler de "Havaya" girmişler... Üzerlerinde ay yıldızlı tişörtler.

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Otel



Doğruca otele gidiyoruz... Kaldığımız otel Lara'da... "Turizm bölgesi."

Otelin (Barut Collection) yatak sayısı binin üzerinde.

Doluluk... Yüzde 97.

Turistler havuzdalar... Denizdeler... Alışverişteler.

Ortalık "Birleşmiş Milletler" gibi... Çoğunluk Alman ve Rus olmak üzere pek çok ülkeden turist var.

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Altın yıl



Münir Karaloğlu... Antalya Valisi... "Sezon uzadı" diyor... Turizm sezonu:

İki yönlü uzadı... Nisan ayı tarafı da uzadı, Ekim, Kasım ayları tarafı da... Oteller dolu.

Tüm zamanların en parlak turizm dönemini yaşıyoruz.

14 milyon 500 bin turisti geçtik... Hedef yılsonuna kadar 16 milyon.

Sadece turist sayısı artmıyor... Turistlerin alışverişleri, piyasaya katkıları da iyi.

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Heyecan dorukta



İlköğretim öğrencileri... Yan yana dizilip "Ay yıldız" yapıyorlar.

Antalyalı dalgıçlar... Denizin altında bayrak açıyorlar... Bayrağın yanındaki yazı:

"Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan askerlerimize."

Mehter takımı... Halkı selamlıyor... "Asker selamı" ile.

Heyecan... Mehmetçiğe şükran... Barış Pınarı'na destek... Oldukça yüksek.

Seçil Bayrak... Fabrika "Organize Sanayi'de."

Firmanın işi bayrak yapmak.

Mehmet Atılgan ile konuşuyoruz... Seçil Bayrak'ın kurucusu.

"Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte bayrak siparişleri arttı" diyor:

- Antalya'dan... Diğer illerden... Bir anda sipariş gelmeye başladı.

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"Hepimiz Mehmet'iz"



Amatör sporcular... Kadın erken fark etmiyor... "Hepsi Mehmetçik."

Seyirciyi "Asker selamıyla" selamlıyorlar.

"Ampute" sporcular... İçlerinde gazi de var.

Selam... Günün selamı... "Asker selamı."

Slogan... "Hepimiz Mehmet'iz... Mehmetçiğiz."

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Antalya ruhu



Bayrağın etrafında "Asker selamıyla" kenetlenenler.

Genç ihtiyar... Asker... Esnaf... Emekli... "Asker selamıyla" Barış Pınarı'na destek mesajı gönderenler.

Hepsi... Ve daha fazlası... "Antalya'da."

Bu ruh oldukça... Mehmetçik, kim tutabilir seni?

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Güneşli günler



Davut Çetin... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Önümüz aydınlık" diye söze başladı:

Barış Pınarı Harekâtı gerekliydi... Çok iyi oldu... Mehmetçik başarılı.

Barışla birlikte Suriye ve Irak kapıları işlemeye başlayacak... Sebze meyve ihracatımız artacak... Ekonomi canlanacak.

Rusya ile de işler iyi gidiyor... Sorunlar aşıldı... Sebze ve narenciye ihracatımız için önemli pazar.

Önümüz aydınlık görünüyor... Barış Pınarı ile birlikte güneş açtı.

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YÖREX-2019... Haftaya



Bugün "81 ilin buluşmasını" yazacaktık... İsimlerle... Resimlerle.

Fakat... Antalya'daki "Barış Pınarı heyecanını" görünce... "Turizm patlamasına" tanıklık edince... "Yöresel Ürünler Fuarı" haftaya kaldı.

Fuardan anlatılacak çok şey var.