HARRAN (ŞANLIURFA)

Kuzey Mezopotamya'dayız...

Sınıra 20 kilometre uzaklıktaki Harran'da... Nereye baksanız "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" afişleri... "Kahraman orduya başarı dilekleri." 1. Barış Pınarı Harekâtı coşkuyla karşılanmış... Düğün bayram gibi.

2. Fakat... Harekâtın durması... 120 saatlik süre... Derin bir sessizlik yaratmış.

"Neden" diye sorduk.

Yanıt Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'dan geldi:

- Harekât durmamalıydı...

Devam etmeliydi... 90 kilometre...

Mehmetçik Rakka'ya kadar gitmeliydi...

Türk askeri ayak bastığı yere huzur götürüyor.

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Kim korkar hain kurttan



Barış Pınarı Harekâtı'nı televizyondan izleyen sanır ki "Bölge halkı korkuyor." Oysa... Tam tersi.

"Harekât" başlayınca kadınlar ellerinde bayrak, dama çıkmışlar.

Erkekler... Mehmetçiğe su ve yemek taşımışlar.

Suriyeli marketçi... Mehmetçiğe dua ediyor.

Taksici... "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok" diyor.

Akçakaleli kadın "PKK korksun... PYD korksun" diye konuşuyor.

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Beklenti



Akçakale Sınır Kapısı...

Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un söylemiyle "Anadolu'nun Ortadoğu'ya açılan kapısı." Kapı... 1991 yılından bu yana kapalı.

Özyavuz dedi ki:

- Kapı kapanınca ticaret öldü... Kamyonculuk çöktü... Bölge halkı sıkıntı çekti... İstiyoruz ki barış ve huzur olsun, ticaret canlansın.

"Kalıcı barış ve huzur" için halkın beklentisi...

Mehmetçiğin bölgeyi terk etmemesi.

***



Eğitim... Sorun yok



Ömer Faruk Çelik... Harran Kaymakamı...

"Eğitim konusunu" sorduk... Bölgede "Suriyeli çocuk" çok.

Kaymakam Çelik "Birlikte okuyorlar" dedi:

- Türk çocuğu ile Suriyeli çocuk aynı okulda, yan yana ders görüyorlar... 72 ana sınıfı açtık... Çocuk ilkokula Türkçe'yi konuşarak başlıyor... Sorun yok.

***



Hayat devam ediyor



Barış Pınarı Harekâtı... 120 günlük ara... Millet "Sonrasını" merak ediyor.

Fakat... Bu arada yaşam sürüyor...

"Bölgeye" turist geliyor.

Turistler için "Göbeklitepe...

Harran... Halfeti" bir paket.

Turlar önceden düzenlenmiş...

Harran'da görülecek yer çok...

Şuayb şehri harabeleri... Harran kalesi... Firdevs Camüharran Ulu Sin Camii... Mecm kapısı... Kazısı devam eden dünyanın en eski üniversitesi.

Unutmadan... Harran'da da her yerde bayrak asılı... Akçakale gibi.

Turistler bile bayraklı.

***



İyi düşünülmüş



Kadınlar... "Meslek kurslarına" gidiyorlar.

Türk kadını... Suriyeli kadın...

Birlikteler.

Kaymakam Çelik "Birlikte kurs görmelerini özellikle düşündük" dedi.

İyi düşünülmüş... Kurslar fevkalade başarılı.

***



Gözlem



Kimi Suriyeli, ilçe merkezinde... Kimi köylerde.

Kimi Suriyeli'nin Harran'da akrabası var, orada kalıyor.

Kimi Suriyeli kirada oturuyor.

Tarımda çalışan, iş kuran, kebapçılık, bakkallık, manavlık yapan çok.

Konuştuk... "Türkiye'yi seviyorlar...

Alışmışlar... Türkçe konuşuyorlar." Fakat... "Ortalık sakinleşince" Suriye'ye dönmek istiyorlar.

***



Harran geceleri



Damlarda yataklar serili.

Hava sıcak... Harranlı, yaz sıcağında "Damda yatıyor." Yaz bitti... Ama hâlâ damlarda yatan çok.

Bu konu açılınca Harranlı'nın biri dedi ki:

- Damdan inmiştik...

Odada yatıyorduk...

Ama Barış Pınarı Harekâtı başlayınca yatağı yine dama taşıdık...

Harekâtı izlemeye başladık.

***



Bugün arife... Yarın bayram



Barış Pınarı Harekâtı başlayınca "Nüfus azalması" oldu mu?

Yani...

"Korkanlar...

Başka illere gidenler" konusu.

Soruyu Akçakale'de de sormuştuk.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Alınmıştı." Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da "Alındı." Bölge halkına göre Barış Pınarı Harekâtı demek "Bayramın müjdesi" demek... "Arife" demek.

Arifeden sonrası ise "Barış" demek... "Huzur" demek... "Sürekli bayram" demek.

Mahmut Özyavuz "Böyle bir süreçte kimse burayı terk edip gitmez" diyor.

Harranlı esnaf "Mehmetçik harekâtta iken bizim buradan ayrılmamız Allah'ın gücüne gider" diye sesini yükseltiyor.