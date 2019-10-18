Döndük...

Kalbimizin bir parçasını "Can Azerbaycan'da" bırakarak.

İstanbul-Sabiha Gökçen Havaalanı...

Sonra... Ver elini Ankara.

Yol... Kocaeli...

Sakarya... Düzce...

Bolu... Ve Ankara...

"Durarak, konuşarak, dinleyerek" yol aldık...

"Anket yapar gibi." Yolun, gördüklerimizin, sohbetlerimizin özeti:

Bir bayrak... Altında da şu yazı... "Bu bayrak, nice zaferler görmüş bayraktır...

Sen mağlup etme Allah'ım... Barış Pınarı Harekâtı."

***



Düzce



Bugün 18 Ekim...

Tam 3 ay önce Akçakoca ilçe merkezi ve köyler "Sel... Su baskını... Heyelan" tam bir can pazarıydı.

7 can kaybı oldu...

Fakat...

262 kişi helikopterlerle kurtarıldı... "Suyun, selin" içinden alındılar.

3 ay önce gelmiştik.

Akçakoca... Ve özellikle de 3 köy...

"Yaralıydı." Esmahanım, Uğurlu, Dilaver köyleri.

Devletimiz... 3 ay içinde yaraların tamamını sarmış.

Yıkılan köprüler, menfezler çoktu... "Yenileri yapılmış." Zülkif Dağlı... Hakkını teslim etmek şart... "Krizi başarıyla yönetti." Tebrik ve teşekkür ettik.

***



Gündem



Düzce'de... Ragıp Gökesaoğlu'na sorduk:

-Hava nasıl?

-Hangi hava?

-Siyaset?.. Ekonomi?..

Gündem?.. Halk ne diyor?

-Halk "Barış Pınarı" diyor... Halk, kahraman orduya dua ediyor...

Bütün gündemler rafa kalktı... Tek gündem Barış Pınarı.

***



Kocaeli



Valilikten Belediye Başkanlığı'na "Seçimle... Yatay geçiş." İki kişi... Biri Murat Zorluoğlu... Van Valisi idi... 31 Mart'ta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Diğeri Tahir Büyükakın.

Bilecik Valisi idi... Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı.

Kocaeli... Türkiye'nin en çok göç alan kentlerinden.

Nüfus, büyümenin de ötesinde "Şişiyor." Trafik... "Büyük sorun." Tahir Başkan "Proje üretiyor... Toplu taşımaya, raylı sisteme yönelik." Kocaeli... Tam "Türkiye karması." En başta "Trabzon kökenliler." Sonra... Kars, Ardahan, Iğdır.

Ardından... Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Giresun....

Sanayi kenti... Dağ ve kongre turizmi kenti... Çok canlı bir kent.

Ve de heyecanlı... Heyecan "Barış Pınarı" heyecanı.

***



"Doğru"



Macit Haldız... Trabzon-Arsin kökenli.

Özgür Kocaeli Gazetesi'nin sahibi.

Ayrıca... İnşaat... Otomotiv... "İşi çok." 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Bu sayı yaz mevsiminde "10 bine çıkıyor." "Ekonomiyi... Piyasayı" sorduk.

Macit Haldız dedi ki:

-Sorun yok... Her şey düzelir...

Şimdi bütün gündem Barış Pınarı Harekâtı... Kahraman Mehmetçik destan yazıyor... Türkiye'nin başı dik, önü açık...

Dedim ya, sorun yok.

Dinleyenler... Aynı düşüncedeler...

"Doğru" dediler.

***



Kamuoyu



Kaynaşlı... Düzce'nin ilçesi... Bolu ile Düzce arasında.

15 Temmuz Meydanı'ndayız... Çay bahçesinde.

Dinliyoruz.

Metin Kazar:

-Barış Pınarı hakkında olsun, hukuk reformu için olsun Metin Feyzioğlu televizyonda çok güzel konuştu... Beğendim.

Fikret Uçar:

-Türkiye, yapması gerekeni yaptı...

Birlik, beraberlik fevkalade.

Sadettin Aydın:

-Nüfusumuz 9 bin 600... Gönüllü alsınlar, nüfusun yüzde 75'i askere gider.

Ömer Yıldırım:

-Emekliyim...

İstesinler bir maaşımı ordumuza seve seve veririm... Önce vatan... Vatansız millet olur mu?

Rıdvan Yılmaz:

-Hayırlı olsun... Allah utandırmasın...

Askerimizin arkasındayız.

Erol Durmuş:

-Askerimiz destan yazıyor... Bundan iyisi can sağlığı... Allah razı olsun.

Mehmet Canazlar:

-Var gücümüzle destekliyoruz... İstesinler, varız... Biz de gideriz... Vatan bizim... Böyle zamanda gitmeyip de ne zaman gideceğiz?

***



Ağır tepki



Kaynaşlı'daki sohbette...

Kim açtı ve nasıl açtı, farkında değiliz...

Bir ara "Çatlak sesler" konusu açıldı.

"Barış Pınarı" ile ilgili olumsuz sözler...

Yakışıksız sosyal medya paylaşımları.

Herkes tepki gösterdi.

Biri "Buralarda böyle şeyler olmaz" dedi.

Diğeri "Ayıp... Çok çirkin" diye sesini yükseltti.

Öteki...

Noktayı koydu:

-Böyleleri her dönemde varlar...

Kurtuluş savaşında Yunan'ın yanında yer aldılar.