BAKÜ

Devlet televizyonu...

Özel televizyon...

Kanal çok... AZ TV... İctimai TV... Space...

ARB... Haxar TV... Lider...

Günaş TV... Real TV...

Yeter mi?

Televizyon haberlerinde mutlaka "Barış Pınarı Harekâtı" var.

"Mehmetçik" var.

"Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar" var.

Azerbaycan... Gerçekten "Can... Kardeş... Dost" Azerbaycan.

***



Yabancılık çekmedik



Tabelalar "Türkçe." Adana Mangalda Dönar... Gözelliq Salonu...

Bizim Market.

AVM'de, ayakkabıcıda, eczanede "Ucuzluk" yazıları Türkçe:

"Bütün dermanlar (ilaçlar) indirimde." İsimler... "Bizim isimler." Kadınlarda "Zehra... Ayşe... Nigar... Fatma" yaygın.

Erkeklerde... "Ali... Hasan... Muhammet...

Hüseyin." Özetle... Gelin, yabancılık çekmezsiniz.

***



Çavuşoğlu... Ayakta alkışlandı



Mevlüt Çavuşoğlu...

Buradaydı.

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında.

Akşam... Bir ara... "Bizim yemeğe" de uğradı.

"Küresel Medya Buluşması" yemeğine.

Türk tarafı... "Küresel Gazeteciler Konseyi." Azerbaycan tarafı...

"Azerbaycan Matbuat Şûrası." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu az ama öz konuştu... Sözleri, buradaki televizyonlarda defalarca yayınlandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından birkaç satırbaşı:

İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşiyor.

Batı'da oy kaybı endişesi ile popülizm peşinde olan siyasetçi çok.

Amaçları Suriye'yi bölüp bir terör devleti oluşturmaktı.

Türkiye bu oyunu bozdu...

Onun için rahatsızlar.

İnsani konularda kimse Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın.

***



Trafik



Petrolün, doğalgazın geliri "Aşağıya...

Halka" yansımış.

Hızla artan araç sayısı bunun en somut göstergesi...

Bütün markalar var...

Mercedes... BMW...

Audi... Cadillac...

Diğerleri.

Trafik... Büyük sorun.

Bakülü'nün "Abartılı" söylemiyle...

"İstanbul trafiği gibi."

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Bavul turizmi



Bakü-İstanbul 2 bin 212 kilometre.

Uçak seferi... "Çok." Uçaklar "Dolu." Ama otobüs de çok... Her gün... Bir kaç firmanın otobüsleri.

Otobüsler de "Dolu." Bakü-İstanbul... Güzergâh "Gürcistan üzerinden." Yolculuk süresi "36 saat." Ücret... 100 Manat (300 lira).

İstikamet... "Laleli... Yaşasın bavul turizmi."

***



Rüzgâr... Rüzgâr... Rüzgâr



Sabah hava güzeldi... Ama öyleye kadar.

Öğleden sonra... Bir rüzgâr, bir rüzgâr... Sormayın, akşama kadar.

Saç baş darmadağın.

Bilmiyorduk... Öğrendik... Bakü'nün adı "Rüzgârdan" geliyor.

"Bad-ı Kübra." Farsça... "Büyük rüzgâr" anlamında.

Rüzgârdan başımız döndü.

***



Büyük değişim



Defalarca geldik.

"Sovyetler döneminde" geldik...

Sonrasında birkaç kez geldik.

Bu gelişte "Büyük değişimi" gördük.

Oteller... Gökdelenler... Geniş caddeler.

Haydar Aliyev Bulvarı... Sağlı sollu büyük binalar... Devam eden inşaatlar da var... "Vergiler Bakanlığı" gibi.

Sorduk... Hepsi de "Bizimkilerin" eserleri.

Türk mühendisi... Türk mimarı... Türk işçisi... Türk müteahhidi.

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Eğitim



Okula da gittik.

5 yaşında... Hazırlık.

6 yaşında... İlkokul.

Girdiğimiz derslikte "İnternetin faydaları" dersi vardı.

Okulda... "Şeref tablosu" dikkatimizi çekti... Zira...

En başarılı öğrenciler... Kızlar.