ERZURUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in odasının duvarında bir fotoğraf asılı...

Fotoğrafın üstündeki yazı:

"Adnan Menderes...

Erzurum Fahri Hemşerimiz ve Belediye Reisimiz." Fotoğrafın alt kısmında, Menderes'in "Erzurum'a hizmetleri" sıralanmış:

Atatürk Üniversitesi...

Erzurum Şeker Fabrikası...

Tortum Elektrik Santrali.

Vefa budur... Sadece İstanbul'da bir semt adı değil.

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Zamanın ruhu



Erzurum... Adnan Menderes'i "Fahri hemşeri" yaptı...

Belediye Meclisi kararıyla...

15 Temmuz 1957.

1960'ta darbe oldu... Menderes'in "Fahri hemşerilik beratı geri alındı." Belediye Meclisi kararıyla.

15 Temmuz 2017... Belediye Meclisi "İade-i itibar" kararı aldı... Adnan Menderes yine "Erzurum'un fahri hemşerisi." Bitmedi... Menderes Erzurumlu'nun gönlünde "Erzurum Belediye Başkanı."

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İşte çarşı



Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı...

"Taşhan." Oltu taşı... Tespih...

Gümüş.

Sadrettin Çelik çarşının "Duayenlerinden." Sohbet ettik... Dedi ki:

Seçimle siyasetle ilgilenmiyoruz...

Milletin derdi ekonomi...

Ama Barış Pınarı Harekâtı her şeyin önüne geçti.

Dünyada iki ordu varsa biri Ebabil kuşları, Allah'ın ordusu... Diğeri de peygamber ocağı Türk ordusu...

Allah ordumuzu korusun.

55 bin şehit verdik... Bıçak kemiğe dayandı... Barış Pınarı Harekâtı şarttı.

Başkan Erdoğan cephe emri versin, Türkiye'de o kadar çok Nenehatun var ki.

Fakat... İçimizde dışı Müslüman içi kafiran da az değil...

Barış Pınarı'nı destekler gibi görünüp de, gönülden desteklemeyenler.

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Destan gibi



İsmail Sanar... Ayakkabı tamircisi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da imiş.

Elinde bayrak... Tankların önünde direnmiş.

Ve... "Şehit olmaz da sağ kalırsam, dükkânımın adını değiştireceğim" demiş.

Darbe bastırılınca... Soyadını taşıyan tabelayı (Sanar Ayakkabı Tamirat) indirmiş... Yeni tabelayı asmış:

"15 Temmuz... Ayakkabı tamiratı ve lostra salonu." Dükkânın içi... Bayraklar... 15 Temmuz şehitlerinin resimleri... En başta da Ömer Halisdemir.

-Dadaş... Halin nicedir?

-Yatıp kalkıp dua edirem...

Allah devletime, milletime, vatan için çarpışan Atatürk'ün askerine zeval vermesin.

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Erzurum ruhu



Öğle yemeği... Dönerci Canbaba.

Mekânda 20 kişi çalışıyor.

"Şef" Aydın Topaç'a takılıyoruz:

-Barış Pınarı Harekâtı'na gönüllü gerekirse... Garsonların kaçı gider?... Garsonlar, yan masalarda oturanlar... Heyecanlanıyorlar...

"Varız" diyorlar.

Hasan Şahin... Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü... Ve Genel Sekreter Yardımcısı... Sesini yükseltiyor:

-Erzurum'un il, ilçe, köy nüfusu toplam 763 bin... Yarısını gönüllü yazın... En başta beni.

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"Allah razı olsun"



Erzurum'da...

Palandöken Kayak Merkezi'nin girişinde...

Büyük bir site yapılıyordu...

"New City." İnşaat 2012'de başladı...

12 kat... 15 kat... 18 kat.

Bin 500 kişiye "Maketten" konut satıldı.

2014'te Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde... 17 bloktan 11'inin kaba inşaatı bitmişti.

Mehmet Sekmen "Ruhsata" baktı...

Noksan.

Zemin etüdü yaptırdı...

Çürük.

İnşaat kalitesi incelendi...

6 bin yerine 2 bin ton demir kullanılmış.

5 büyüklüğünde deprem olsa... Binlerce kişi ölecek.

Mehmet Sekmen "İnşaatı mühürledi." Yargı devreye girdi...

"Sorumlular tutuklandı." "Mağdurlara" belediye ve TOKİ işbirliği ile uygun şartlarda ev yapıldı...

Anahtarları verildi.

Ve... 15 gün önce "Yıkım" başladı... Devam ediyor.

Erzurumlu "Allah razı olsun" diye Mehmet Sekmen'e dua ediyor.