Fırat Kalkanı... Zeytin Dalı... Ve sonunda sabır taşı dayanamayıp çatladı: "Barış Pınarı Harekâtı." Şanlı ordu destan yazıyor.

Sözün bittiği yer...

Ülkenin huzur ve güvenliği için "Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda büyük temizlik yapıyor." Kahraman asker... Dualarımız seninle.

***



Köylü... Ve ABD



Düzce'nin... Kaynaşlı ilçesi...

Yeşillikler arasında bir orman köyü:

Çamoluk.

Köy halkından iki kişi... Biri muhtar...

Senelerce Almanya-Münih'te (BMW'de) çalışıp, köyüne geri dönen Erol Karagüllü.

Diğeri... Güneydoğu gazisi... Osman Kavi... 1994'te Hakkâri-Çukurca'da yaralanmış.

Sohbet ettik... Dediler ki:

-Köy halkı Amerika'ya kızgın...

Trump'a çok öfkeli.

Eğer... Ankara ile İstanbul'a eşit uzaklıktaki... Otoyola 5 kilometre mesafedeki bu orman köyünde ABD karşıtlığı yükseliyorsa... FETÖ patentli tweetlere "Beğeni mesajı" atan Amerikalı diplomatlar "Şapkayı önlerine koyup düşünmeliler... Ve Türk halkının tepkisini ülkelerine bildirmeliler."

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Söz şehirlide



Keçiören... Nüfusu 942 bin... Pek çok şehrin nüfusundan fazla... Ankara'nın metropol ilçesi.

Çarşı... Osmanlı Pazarı... Yozgat Bulvarı... Kızlarpınarı... Fatih Caddesi...

SABAH Gazetesi Ankara eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ile dolaştık...

"Kamuoyu yoklaması." "Sokak" ABD'ye ve Başkan Trump'a soğuk bakıyor.

"Dost ve müttefik" ABD'ye sempati besleyen yok... "Antipati" giderek artıyor.

Keçiören, ABD Büyükelçiliği'ne 15-20 dakika mesafede... Amerikalı diplomatlara öneririz... Gitsinler, halkın arasına girsinler... Neler dinleyecekler neler?

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İki soru



Öğle yemeğini Keçiören'de yedik...

Estergon Kalesi'nde... Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Doktor Ramazan Aydın ile birlikte.

Yerel seçimin üzerinden 6 ay geçti...

Turgut Altınok'a 2 soru sorduk:

1. Borç alacak durumu?

Altınok dedi ki: "122 milyon borç ödedim." 2. Belediyeye hısım akrabadan kimseyi aldınız mı?

Altınok güldü:

-Yedi göbek geriye kadar akrabamdan tek kişiyi işe almadım.

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Beğendik



Keçiören'in 4 köyünde (Şimdi mahalle olmuş) organik tarım... Organik hayvancılık...

Hazır yem yok... Doğal beslenme... Et... Süt... Yoğurt...

Tereyağı... Peynir.

Projeye Prof.Dr.

İbrahim Saracoğlu'nun da katkısı var. "Köyüne" dön projesi...

"Köyünü terk edip gitme" projesi...

Belediye her türlü desteği veriyor.

Tanıtılmalı... Yaygınlaşmalı.

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Yeter ki çalış



Konu köyden açıldı... Devam edelim.

Düzce-Kaynaşlı'nın "Orman köylüsüne" sorduk... "Haliniz nicedir" diye.

Çamoluk köyünün muhtarı Erol Karagüllü dedi ki:

-Köyümüzde fındık var...

Eskiden fındığı Fiskobirlik alıyordu, memnunduk... Sonra Fiskobirlik almamaya başladı, tüccara mahkûm olduk, sıkıntıya girdik... Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına başladı... Çok iyi oldu... 11 dönüm bahçeden 32 bin 500 liralık fındık çıktı... Ayrıca yılda bir destek... Buna mazot desteğini de ekle... Köylü halinden memnun...

Yeter ki tembellik etme... Çalış.

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Ölümüne âşık



Keçiören senin, Sincan benim...

Gezerken... Osman Altınışık "Kavun yüklü bir kamyonun arkasındaki yazıyı" işaret etti.

Yazıyı yazan... Kendisi ölünce sevgilisinin yaşamasını istemiyor:

"Öyle birini sev ki sen ölünce o hiç yaşamasın."

***



Şehitlere saygı



Keçiören... Milliyetçi damar çok güçlü... Pek çok işyerinde bayrak asılı.

Keçiören... Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminde en çok şehit veren ilçesi.

Estergon kalesinin girişinde bir "Şehitlere saygı" köşesi var.

Şehitlerimizin isimleri...

Resimleri... Rahmetle andık.

Ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a sorduk:

-Şehit ailelerinin... Bize emanet edilen eşlerinin, çocuklarının bir ihtiyaçları var mı?

Turgut Altınok'un yanıtı:

-Onlar bizim ailelerimiz...

Evlatları benim öz çocuklarım...

Şehit ailesi Keçiörenli'nin başının tacı.

***



Günün sözü



Keçiören'de bir taksi şoförü öyle bir şey söyledi ki...

Etrafımızdaki herkes yazmamız için ısrar etti:

-Trump Trump'lığını yapıyor... Normaldir... Ama içimizde Trump ağzıyla konuşanlar var... Ya onlara ne demeli?