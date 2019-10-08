KÖLN

Manisa fuardaydı... Zeytini ile... Zeytinyağı ile... Çekirdeksiz üzümü ile... Sivil toplum liderleri ile.

Manisa... 106 ülkeden 7 bin 950 firmanın katıldığı fuarda "Bayrak dalgalandırdı."

Manisa Valisi Ahmet Deniz de fuardaydı.

"Vali Bey" dedik.

Sonra "Volkswagen" diye devam ettik.

Sözümüzün gerisini getiremedik.

Zira... Başta Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat olmak üzere Manisalılar "Biliyor musunuz" diyerek araya girdiler:

- Valimizin makam otomobili Volkswagen.

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Mercedes bakıma girince



Manisa Valisi'nin Mercedes'inde sorun çıkmış... Araç bakımda.

Vali Bey de Volkswagen'e binmeye başlamış.

Manisalılar... Ve Almanlar... Mercedes'in bakımda olduğunu nereden bilsinler?

"Vali Bey Volkswagen'e jest yapıyor" diye düşünmüşler.

Varsın, öyle bilsinler.

Vali Bey... Volkswagen'e binmeye devam edin.

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Hava durumu



Köln'de hava kapalı... Yağmurlu.

Vali Ahmet Deniz'e "Manisa'da hava nasıl" diye sorduk.

Vali Bey "Millet sevinçli... Coşku tavan yaptı" yanıtını verdi.

Manisa'dan gelenler... Zeytinciler... Üzümcüler... Oda ve borsa temsilcileri "Hava, tam bayram havası" diyerek söze girdiler.

"Hava" denilince... Manisalı "Başka havayı" anlıyor.

"Volkswagen havasını."

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Deniz feneri



Şekib Avdagiç... İstanbul Ticaret Odası Başkanı.

Onun yaklaşımı... Volkswagen'in Türkiye'ye gelişi, yabancı yatırımcılar için "Deniz feneri."

Avdagiç "Otomotivle ilgili teşvikleri" olumlu buluyor.

"Piyasanın canlandığını" söylüyor.

Ve... Yurt dışından "Başka yatırımcıların daha geleceğini" düşünüyor.

Şekib Avdagiç'e göre Türkiye, otomotiv sektöründe "Dünya üretim merkezi" olma yolunda.

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Genel istek üzerine



Manisalılar... Israr ettiler... Yazmamızı istediler.

"Önemli bir talebimiz var" dediler:

-Manisa'da askeri havaalanı var... Sivil uçuşlara açılsın.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yöneticilerimizin "İlgisine ve bilgisine."

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Medya



Alman medyasına bakıyoruz... Gazetelere... Televizyonlara.

Volkswagen'in Türkiye yatırımı konusunda "Ne ses var, ne de nefes."

Oysa... Yakın tarihe kadar... Volkswagen "Türkiye kararını" açıklayana kadar... Alman medyası "Volkswagen Türkiye'ye gitmesin" diye elinden geleni ardına koymamıştı.

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Fuar... Futbol... Ve Bursa



Christoph Daum... Alman Hoca... "Bizde" de çalıştı... Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta... Bursa'da.

Daum... Türkiye'den 315 firmanın katıldığı fuardaydı.

Fuara "Gazi" ve "Ömür" firmalarının sahibiyle geldi... İspanyol asıllı Alman vatandaşı Eduardo Garcia ile.

"Adam" Alman.

Ama firmalarının adları "Türkçe."

Sektörü... Yoğurt... Peynir... Gıda maddesi üzerine.

Yıllık cirosu 100 milyon euro.

Eduardo Garcia futbolu seviyor... Destekliyor.

Neyse Daum konusuna dönelim.

Fuarda "Bizimkilerle" ilgilendi... Özellikle de Bursa'dan gelenlerle...

Uludağ Gazozu'yla... Mehmet Erbak'la... Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl'la... Bursalı işadamlarıyla.

Daum, "Köln Fenerbahçe Derneği'nin" başkanı Yusuf Keskin'le birlikte "Bursalı firmaların" ürünlerinin tadına baktı... Kestane şekeri gibisi var mı?

Soru...

Christoph Daum, Türkiye'ye gelir mi?

"Büyüklerden biri" isterse... Evet.

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Fotoğraf



Fuar alanı büyük... Gez gez bitmiyor.

Fuardan çıktık... Arkadaşlarla Köln'ün merkezinde bir İtalyan lokantasına gittik... Ünlü Köln Katedrali'nin yanıbaşında.

"Ristorante... Piano Piano... Pizzeria."

Lokantanın duvarlarında fotoğraflar asılıydı.

Sophia Loren'in fotoğrafı.

Robert De Niro'nun fotoğrafı.

Ve... Çok hoşumuza gitti... Türkan Şoray'ın fotoğrafı... Cüneyt Arkın'ın fotoğrafı.