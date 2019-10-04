Toplandı...

Başkan: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Üyeler: Eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, İsmail Kahraman ve Yıldırım Akbulut.

Konuştular: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun "Çalışma usul ve esasları."

1. Kurul her ay "Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında" toplanacak.

2. Her 15 günde bir... Kurul... Kendi arasında toplanacak... "Gündem belirleme toplantısı."

3. Gündem belirleme toplantısına İsmail Kahraman başkanlık yapacak... "En yaşlı üye" olduğu için.

Ve sonra... "Bazı konular" üzerine herkes düşüncesini söyledi:

1. İlk konu... "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yeni yasama yılını açış konuşması."

2. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum... "İç ve dış sorunlar."

3. Cumhurbaşkanlığı seçimi... "Yüzde 40 konusu... Ya da 50 + 1 olayı." Erdoğan dedi ki "Ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim... Tamamen yanlış anlama."

4. Şöyle bir yorum getirildi... "Cumhurbaşkanı'nın uzun konuşmasından cımbızla bir cümle çekilip alınıyor... Sonra bunu herkes kendi kafasına göre değerlendiriyor."

5. Sonuç... Değişen bir şey yok... "Yine 2 turlu seçim... Ve yine yüzde 50 + 1 şart."

***

Alanya raporu



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ankara'da Turkuvaz Medya Grubu'nun konuğuydu... Kahvaltı sohbeti.

Bakan Bey'in söyledikleri SABAH'ta var... ATV ve A Haber'de de yayımlandı.

Biz "Kahvaltıya ve kahvaltı sohbetine dair" başka şeyler yazacağız.

Mevlüt Çavuşoğlu çok meşgul... Gündemi yoğun... Hani ne derler, "Başını kaşıyacak zamanı yok."

Onun için Bakan Çavuşoğlu'na "Memleketinden haberler" verdik... Alanya'dan.

Merak etmeyin... Babanızın (Osman Çavuşoğlu... 84 yaşında) sağlığı iyi.

Babanız bazen Alanyaspor maçlarını bile izliyor... Fenerbahçe maçını da izledi, Sivasspor maçını da.

Kardeşlerinizi de (Çavuşoğlu'nun 7 kardeşi var... 5'i erkek, 2'si kız) merak etmeyin... Hepsi başarınız için duacı.

Bahçe bakımlı... Limon, portakal, mango, nar, elma, muz, incir, armut... Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz... "Mahsul iyi."

Alanyaspor'u soracak olursanız... 14 puan... Süper Lig'de ilk sırada... "Bu hafta Beşiktaş deplasmanında... 2 oyuncusu sakat."

Biz "Alanya raporunu" verince... Mevlüt Çavuşoğlu bastı kahkahayı.

***

Kıyak



Mevlüt Çavuşoğlu doğaya meraklı... Bağa bahçeye.

Dışişleri Bakanlığı konutunun bahçesinde domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, kavun, karpuz bile yetiştiriyor.

İki de köpeği var... Kurt ve golden.

Kahvaltıda takıldık:

- Gelirken sizin bahçeden domates, biber, salatalık getirirsiniz diye bekledik.

Şakamızı Çavuşoğlu ciddiye aldı... Hemen eve telefon... Az sonra "Konutun bahçesinin ürünleri" geldi... Hepsi de organik:

- Teşekkürler Sayın Bakan... Helal edin.

- Lafı mı olur?... Helali hoş olsun.

Sonra da... Masadaki arkadaşlara takıldık:

- Bu kıyağımızı unutmayın.

***

Her şey karşılıklı



Aileyi yakından tanıyoruz... Geçenlerde... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Alanya'yı aradığını biliyoruz... Abisini... Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu:

- Abi... Bahçeden bana neden bir şeyler göndermiyorsunuz?... Nar... Domates... Elma... Üzüm... Armut.

Hasan Çavuşoğlu'nun yanıtı:

- Sen Dışişleri Bakanlığı konutunun bahçesinde yetiştirdiğin domatesten, biberden, kabaktan, kavun, karpuzdan bize hiç gönderdin mi?

***

Gözün aydın MANİSA



Gitmiştik... Görmüştük... Ve yazmıştık... "Manisa Volkswagen'e kilitlenmiş" diye... 15 Ağustos 2019.

Yazmıştık... "Manisa Volkswagen ile yatıyor, Volkswagen ile kalkıyor" diye.

Yazmıştık... "Heyecan dorukta... Manisa hacıyolu gözler gibi, Volkswagen müjdesini bekliyor" diye.

Gözün aydın Türkiye... Gözün aydın Manisa.

Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesinde emeği olan çok... Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere.

Bu arada... Sezar'ın hakkı Sezar'a... "2 Manisalının" bu konudaki gayretlerinden de söz etmeliyiz.

Biri... Manisalı... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Diğeri... Manisalı... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.