KÖLN

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından...

"Anuga." "100 yaşında" bir fuar.

Katılan ülke sayısı... 106.

Firma sayısı... 7 bin 950.

Türkiye... "315 firma" ile beşinci sırada.

İlk dört... İtalya, Almanya, Çin ve İspanya.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "Türk gıda ve içecek sanayi sürekli yükseliyor" dedi.

Geldik... "Yükselişi" gördük.

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Bir Kayseri masalı



Fuara Türkiye'den "315 firma" katıldı...

Fakat...

Fuardaki "Türk firması" bu sayının üzerinde.

Zira...

Fuarda "Avrupa'da kurulmuş Türk firmaları" da, bayrağımızı dalgalandırıyorlar.

Hilmi Selçuk ile tanıştık... 86 yaşında.

Almanya'ya ilk gelenlerden... 1961'de gelmiş... Bursa- Orhangazi'den.

Almanya'da "Gıda işine" giren ilk Türk.

Firması... "Öz Kayseri Pastırma." Dana pastırma... Kuzu pastırma... Dana dil... Dana işkembe... Kavurma... "Fuarda ürünleri kapışılıyor." -Hilmi Bey... Kayseri'de ne kadar kaldınız?

-Hiç kalmadım... Erzurum'a askere giderken Kayseri'yi trenin penceresinden gördüm.

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Dün ve bugün



Türkiye "Anuga'ya" ilk kez 1983'te katıldı...

"Kaç firmayla" dersiniz?

Sorumuza Şekib Avdagiç yanıt verdi:

-Sadece 26 firmayla.

Bugün... Fuar Türk firmalarıyla dolu.

Tariş'ten Tukaş'a, Alphin'den Lezita'ya, Balarısı'ndan Marmara Birlik'e, Dimes'ten Nuh'un Ankara Makarnası'na... Single Star'dan İnci'ye... 315 firma.

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Organik bakliyat



Armada Foods... "Mersin firması." "Organik bakliyatta Avrupa lideri." 76 ülkeye "Mercimek, nohut, bulgur" ihraç ediyor.

Bilmiyorduk. Fuarda öğrendik.

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Kekikli sirke



Fuarda "Zeytin... Zeytinyağı" firmamız çok.

"İlgi" büyük.

"İçecek firmalarımızın da" ilgi gördüğünü söylemeliyiz.

"İçecek" çok.

Su da var, şalgam da, kekikli sirke de.

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"Anuga özel"



İsmail Erel...

SABAH Gazetesi'nin Avrupa Koordinatörü.

Fuar için gazete çıkarmış:

"SABAH...

Anuga özel." Fuar ana baba günü...

Bayram yeri gibi.

Gazete anında bitiverdi.

İsmail Erel'i kutladık... "İyi düşünmüş."

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Marka



Büyük fuara en fazla firma ile katılan ülke "İtalya." Tam 925 firma.

Fakat... İtalyan firmaların ürünlerinin çoğu "İtalyan malı" değil.

İtalya... Pek çok ürünü "Bizden" alıyor...

Başka ülkelerden alıyor... Ve "Kendi markasıyla" bütün dünyaya satıyor.

"Marka olmak büyük olay." Bunun önemini fuarda bir kez daha gördük.

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Uyanıklar



Fuara katılan toplam firma sayısı "7 bin 590."

Gez gez bitmiyor... Ayağımıza kara sular indi.

"Yunanistan stantlarına" da göz attık.

Vay uyanıklar vay!...

Bizim dolmamızı "Sahiplenmişler." Cacığımıza "Cacıki" adını vermişler.

Fakat... Taklit "Aslını büyütüyor." İspatı... Dün Türk stantlarının önünde oluşan kuyruklar.

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Fuar gündemi



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "Sıçramadan" söz etti.

Birincisi... Yaş sebze ve meyve ihracatında sıçrama.

İkincisi... Zeytinyağında sıçrama.

Gördük ki... Türkiye'nin "Sıçrama ile ilgili hedefleri" bile belirlenmiş.

2023 hedefleri... Ve daha sonrası...

"2050'ye kadar." "Anuga-2019" gözlemlerine şöyle nokta koyalım:

Fuarda, Türkiye'nin her yerinden gelenler vardı... Manisa'dan Konya'ya... Mersin'den Antalya'ya...

Bursa'dan Gaziantep'e...

Trabzon'dan Ankara'ya kadar.

Konuşulan konu "Siyaset değildi." Gün boyu konuşulan... "Varsa ekonomi, yoksa ekonomi."