Almanya'ya gitmişken "Yılan hikâyesini" sorduk.

Yapımına 2006 yılında başlanan ve aradan geçen 13 yıla rağmen bitirilemeyen Berlin'in yeni havaalanını.

Sorumuza... Türkler güldüler.

Almanlar... Konuyu değiştirdiler.

Türkiye başardı... İstanbul Havalimanı kısa sürede tamamlandı.

Koskoca Almanya... Avrupa'nın lideri Almanya Berlin-Brandenburg Havaalanı'nı hâlâ bitirmeye uğraşıyor.

Dedik ki:

-Keşke inşaat bizim müteahhitlere verilseydi.

"Bizimkiler" kahkahayı bastılar.

Almanlar "Bozuldular."

***

Kaplumbağa hızı



Berlin'deki mevcut Uluslararası Havaalanı (Tegel), şehrin içinde kaldı... İhtiyacı karşılamıyor.

Almanlar "Yenisini" yapma kararı aldılar... 6 yıl yer aradılar.

Sonunda... Aradıkları yeri buldular... "2006 yılında temelini attılar."

"Bitiş tarihi" belliydi... 2012.

Planlanan tarihte bitirilemedi... Açılış 2013'e ertelendi... 2013'te açılacağı öylesine kesindi ki "Davetiyeler bile baskıya verilmişti."

2013... İnşaat bitmedi... 2014... Yine bitmedi... "Açılış 5 kez ertelendi."

Yolsuzluk iddiaları... İnşaat aksaklıkları... Bilirkişi kuruldu... Tam "550 bin kalem hata" belirlendi.

Almanlar... 3 hafta önce açıklama yaptılar... Bu açıklamaya göre Berlin- Brandenburg Havaalanı'nın kesin açılış tarihi "Aralık 2019'da ilan edilecek."

Beklenen tarih en erken "2019 yılının onuncu ayı."

Tam kaplumbağa hızı... "Hıza bak hizaya gel" dedik... Almanlar bir şey anlamadılar.

***

Nihat Özdemir'in dikkatine



Spor yazarı, futbol uzmanı değiliz... Fakat... "Yazdığımız da oluyor."

13 Ekim 2010'da yazdık... Özeti:

"Cenk Tosun... Futbola 5 yaşında başladı... Şimdi 19 yaşında... Ve 14 yıldır Eintrach Frankfurt takımında... Alman genç milli takımının en golcü oyuncusu... Büyük yıldız adayı... Onu bir an önce milli takımda oynatalım... Yoksa Almanlar milli maçlarında oynatırlar... Fırsatı kaçırırız."

13 Şubat 2011... Bir kez daha yazdık.

Özetle... Dedik ki:

"Cenk Tosun büyük futbolcu... Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol attı... Bu oyuncuya dikkat... Türk milli takımına çağırmazsak, Alman milli akımına kaptırırız."

Sonra... Cenk Tosun "Son dakikada" milli takıma çağrıldı... Oynadı.

Şimdi... Biliyorsunuz... Cenk Tosun "Gururumuz."

Bu uzun girişten sonra "Konumuza" geçelim:

Gelsenkirchen şehrinde... Schalke 04'te... Bir Türk futbolcu... Suat Serdar... 5 maçta 3 gol attı.

Biz... Yıllarca... Böyle bir "Yükselen yıldızımız" olduğunun neden farkına varamadık?

Niçin onu ay yıldızlı formayla sahaya çıkaramadık?

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Kanayan yara



Almanya'ya ne zaman gitsek "Bizimkilerden" aynı yakınmayı dinleriz:

"Çocuklarımızın eğitimi."

"Eğitimci" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlgisine bilgisine."

Aslında... Meclis'te... Bu sorunu çok iyi bilen bir "Vekil" var:

"Almanya doğumlu" İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya... Avrupalı Türk Demokratları Birliği'nin (UETD) kurucu üyesi... Birliğin Genel Koordinatörlüğü'nü yaptı... Genel Başkanlığı'nı yaptı.

Zafer Sırakaya bu konuyu Meclis'e taşımalı.

Kendisi AK Parti milletvekili ama... Avrupa'daki çocuklarımızın eğitim sorununu "Bütün partilere" anlatmalı.

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FETÖ'ye şemsiye



Kiminin oteli var... Kimi kuyumculuk yapıyor.

Kimi "Almanya'da iş güç sahibi bir Türk'e" ortak olmuş... Kimi de emlakçı... Ya da lokantacı... Marketçi.

"FETÖ takımından" söz ediyoruz.

"Bavyera eyaletini" mesken tutmuşlar... Fakat Almanya'nın her yerinde varlar... Köln'de de... "Her sektördeler... Turizmde... Gıdada... Ulaştırmada... İnşaatta."

Dost ve müttefik(!) Almanya'nın şemsiyesi oldukça FETÖ takımı yağmurda ıslanmıyor.

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Sığınmacılar



Suriyeli sığınmacı... Elbette bizdeki kadar değil ama... "Almanya'da da çok."

Bir milyonun üzerinde.

Çoğu "Mülteci kamplarında."

Bir kısmı "Çalışma izni" almış... Çalışıyor.

Bir kısmı "Kaçak çalışıyor."

Suriyelilerin gelişi ile birlikte Almanya'da "Yabancı düşmanlığı" artmış.

Suriyeliler geldi diye bizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızanlar olduğu gibi, Almanya'da da Angela Merkel'e kızan çok.

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"Kapıları açarız ha!"



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde yüzünü Batı'ya dönerek... Ve Türkiye'deki sığınmacıları kastederek... "Kapıları açarız ha" deyince... Almanlar "Paniklemişler."

Kimi "Ya gerçekten açarsa" diye korkuyor.

Kimi "Sakın ha!... Yoksa yanarız" diye konuşuyor.

Erdoğan'ın "Kapıyı açma söylemi" Alman'ın ciddi ciddi uykusunu kaçırmış.

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Turizm



Turizmciler... Türkiye'ye turist gönderenler... Sezonu çok iyi geçirmişler... Ki... Sezon hâlâ bitmiş değil.

Sezon başlamadan Alman medyası "Psikolojik baskı" uygulamış.

"Türkiye'ye gitmeyin" diye.

Baskı tutmamış... Türkiye'ye gelenlerin "Memnuniyeti... Dönüşte anlattıkları" Türkiye'ye ilgiyi daha da artırmış... Özellikle de Antalya'ya.

Türkiye'deki oteller yeni... Temiz... Servis mükemmel... Ve Türkiye tatili "İspanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a göre" çok daha ucuz.