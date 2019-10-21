Sınırına sıfır noktadayız...

İlçe nüfusu 115 bin... Suriyeli sığınmacı ise nüfustan fazla... 125 bin.

Akçakaleliler...

Suriyeliler... Bizi çiçeklerle "Hoş geldiniz, barışla geldiniz" diyerek karşıladılar.

Suriyeli çocuklar... Çoğu Akçakale'de doğmuş... Bizi "Barış işaretiyle" selamladılar.

1. Herkes "Barış Pınarı Harekâtını" bayram sevinciyle karşılamış.

2. "Barış haberi" bayram coşkusu yaratmış.

3. Herkes "Askerin bulunduğu yerde kalmasını... Dönmemesini" istiyor.

***



Ders



Mehmet Yalçınkaya... Akçakale Belediye Başkanı... Barış Pınarı Harekâtı başlayınca, mehter marşları çaldırmaya başlamış.

Yalçınkaya dedi ki:

Türkiye büyük harekât planladı...

"Başarı ile ilerliyordu."

Batı bunu gördü... "5 gün ara verilmesini istedi."

Ara verilmeseydi Mehmetçik "Petrole kadar... Suya kadar" ilerleyecekti.

Herkes dersini ve boyunun ölçüsünü aldı... "Türkiye 30 yıl rahat eder."

Eğer "Petrole, suya" kadar inseydik...

100 yıl rahat ederdik.

***



Ağaçlar bayrak açmış



Minarelerde bayrak asılı...

Evlerde, işyerlerinde...

Ağaçlarda bile.

Hakkı Bahar...

Antalyalı...

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı... Barış Pınarı Harekâtı başlayınca Akçakale'ye "2023 bayrak" getirip, dağıtmış.

Akçakale ile diğer iller, ilçeler arasında "Gönül köprüsü" var.

Halk sevinçli... Moral yüksek...

Akçakaleli marketçi "Bunu yazın" diyerek yolumuzu kesiyor:

- Güçlü Türkiye kendi gerçeklerini masada kabul ettirdi.

***



"Vatan sana canım feda"



Akçakale... 9 yıldır çok ağır bedel ödedi.

2011... İlk şehit Akçakale'de verildi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın ikinci günü Adnan Menderes Mahallesi, Esin Sokak, 24 numaralı eve roket mermisi isabet etti... Ev, içine girilemeyecek halde.

Akçakale'ye roket atılmaya başlanınca Mehmet Ezrak evine koşmuş...

"Hanım... Çocuklar... Hemen evden çıkın."

Eşi... 5 çocuğu... Kapıdan koşarak çıkmışlar ki... "Roket... Ev toz duman."

Evi gezdik... Baba...

Yanında Onur ile Mustafa...

Sonra da "İkizler" geldiler...

"Esmanur ile Elifnur." Mehmet Ezrak'a geçmiş olsun dedik.

Ezrak... Sesini yükseltti:

- Devletimiz var olsun... Vatan sana canım feda.

***



Zafer hediyesi



Hasan Adnan El Bekur...

5 yıldır eşi ve 6 çocuğu ile Akçakale'de... Marketçi.

"Barış istiyoruz" diye söze başlıyor:

Ziraat mühendisiyim...

Barış olunca Suriye'ye geri döneceğim.

İslam dünyasında Erdoğan'dan başka mazlumun hakkını savunan kalmadı.

Türkiye'yi seviyoruz.

Markette "Suriyeliler için yapılmış lavaş" var...

2 lira. Hasan Adnan El Bekur bize "Zafer hediyesi" diyerek ekmek verdi... Para kabul etmedi. El Bekur gibi 15'e yakın Suriyeli esnafla konuşuyoruz.

Kuyumcudan kasaba, ayakkabıcıdan kebapçıya hepsinin gözü Barış Pınarı'nda:

Türkiye güvenli bölgeyi kursun, ülkemize döneceğiz...

***



Aslanlar gelince



Akçakale... "Muhacire ensar olan...

Sığınmacıya geçiş kapısı görevini yapan" ilçe.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya anlatıyor:

Türkiye'ye 5 milyon Suriyeli girdi...

1.5 milyonu Türkiye'yi köprü olarak kullandı...

Lübnan, Mısır, Ürdün, Avrupa ve Kanada'ya gitti.

3.5 milyon Suriyeli Türkiye'de kaldı.

Bunun 3 milyonu Akçakale'den geçti.

9 yıldır birlikteyiz... Evlilikler oldu...

Suriyeli gelinlerimiz, torunlarımız çok.

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer...

Türkiye yüz yılda bir fırsat yakaladı... İyi değerlendirmemiz lazım.

Avrupa ve ABD vekâlet savaşı yürüttü...

IŞİD'e, PKK'ya, YPG' ye vekâlet... Haçlı savaşları gibi.

Terör yapılanması bölgede fare idi...

Batı fareyi para ve silahla aslan yapmak istedi... Ama gerçek aslan Mehmetçik gelince fare yuvaları dağılıverdi.

Aslanlar sahada iken fırsatı değerlendirelim...

Mehmetçik sahayı terk etmesin.