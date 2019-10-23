BİRECİK (ŞANLIURFA)

Akçakale... Harran... Şanlıurfa... Suruç... Irak sınırı... Suriye sınırı... "Bölgeyi" gezerken Reşat Uzun "Birecik'e de uğramanız şart" dedi.

Birecik... "Aşağısı Suriye."

Nüfus 100 bine yaklaşmış... "Suriyeli misafir" her yerde... İlçe merkezinde... Kırsalda.

"15 Temmuz Şehitleri Parkı" kalabalık.

Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun "Burası halkın nabzının attığı yer" diyor.

Parka giriyoruz:

-Ey Birecikliler!... Haliniz nicedir?

Ve... Dinlemeye başlıyoruz:

Erdoğan ile Putin'in yaptıkları görüşme çok önemli.

Beş gün doldu?... Şimdi ne olacak?

Mehmetçik başarılı bir harekâta girişti... Askerimizin geri dönmesini istemiyoruz.

"Bölgede" kiminle konuştuysak herkesin söylediği bu: "Mehmetçik sahayı terk etmesin."

"Suriyeli misafirlerin" beklentileri de aynı.

***

Yarın... "Çok daha güzel olacak"



Ferit Aydın Mirkelam... 1980 darbesinden önce "Siverek-Adalet Partisi İlçe Başkanı" idi.

Darbe, partileri kapattı.

1991... Demirel'in yeni partisi "Doğru Yol" Meclis'e girdi.

Ferit Aydın Mirkelam 1991'de Milletvekili seçildi... DYP'den.

"Rahmetlinin" oğlu Mahmut Mirkelam şimdi Birecik Belediye Başkanı... AK Parti.

"Başkan" dedik:

- Hemşerilerinizi dinledik... Herkes "Mehmetçik" diyor, "Huzur" diyor... Herkes "Bugünden sonrasını" merak ediyor.

Mirkelam "Barış Pınarı Harekâtı millete ilaç gibi geldi" diye söze başladı:

Terör örgütleri... PKK... PYD... Türkiye için baş ağrısıydı... Böyle devam edemezdi.

Birecik'in sınıra yakın köylerine roket mermileri düşüyordu... Daha ne kadar seyirci kalacaktık?

Türkiye büyük bir dünya devleti... Karar verildi... Kahraman ordu harekete geçti... Sevinç içindeyiz.

Bugün, dünden çok iyi... Yarın da bugünden çok daha güzel olacak.

***

Fırat kenarında



Birecik... Fırat Nehri'nin kıyısında.

"Sahil bandı" tıklım tıklım... Park... Yürüyüş yolu.

"Birecik hatırası" fotoğraf çektiren çok... "Arkada gürül gürül akan Fırat... Ve Adnan Menderes'in yaptırdığı köprü." 720 metre.

Yapıldığında (1956) Türkiye'nin en uzun köprüsüydü.

Reşat Uzun'la birlikte... Sahilde yürüyoruz.

Birecikliler yanımıza geliyorlar.

Söyledikleri... Sanki birer fotokopi... Herkes sözleşmiş gibi:

- Barış Pınarı Harekâtı öfkemizi dindirdi... Allah devlete millete zeval vermesin... Kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz... Mehmetçik sahayı terk etmesin.

***

Kelaynak kuşları



Sadece Birecik'te yaşıyorlar... Tüyleri güneşte bir bakıyorsunuz yeşil, bir bakıyorsunuz mor, bir bakıyorsunuz kavuniçi.

Uçuşları gösteri yapar gibi.

Başlarında tüy yok... Zaten onun için "Kelaynak" deniliyor.

Birecik... Kelaynakları iyi koruyor... "Bakım ve Koruma Merkezi" bile var.

***

"Var Suriye dönmek..."



Caddede bayrak asılı... "Boydan boya."

Caddede... Suriyeliler... Ailece... Kadın, erkek... Çocuklar.

Türkçe biliyorlar. "Harekât... Asker... Barış... Sonra var Suriye'ye dönmek" diyorlar... Ve bayrağı gösteriyorlar.

***

Mirkelam farkı



Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın makam aracı "Sivil plakalı."

Merak ettik... Niçin?

Reşat Uzun "Başkanın şahsi aracı olduğu için" dedi. Mirkelamlar... Varlıklı bir aile... İşleri "Fıstık" üzerine... Mahmut Mirkelam da "Farklı" bir başkan.

"Şoför... Yakıt... Danışman... Koruma... Sekreter... Makamda yenilen yemek... Çay" ve benzeri harcamalar... Hepsi de başkan Mirkelam'ın "Cebinden."

***

Yolunuz düşerse



Birecik... Eski dost Nuri Sesigüzel'in memleketi... Hasta... İstanbul'da.

Birecik'te olduğumuzu öğrenince... "Memleketime selam söyleyin" dedi... Ve ekledi:

- Haşhaş kebabı ile patlıcanlı kebabı yemeden... Birecik tatlılarının tadına bakmadan dönmeyin.

Biz yemedik... Fakat... Yolunuz düşerse yemelisiniz... Zira "Herkes öve öve bitiremedi."

Unutmadan eklemeliyiz:

Birecik ucuz... "Tatlı fiyatlarını" söyleyelim yeter... Cevizli baklava 14, iri fıstıklı baklava 22 lira.