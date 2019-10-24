Sınırın sıfır noktasında dolaşırken... Süleyman Demirel'den "Defalarca" dinlediğimiz bir sözü hatırladık:

"Tarih eteğimizden çekiyor."

Turgut Özal döneminde... Daha sonrasında... Recep Tayyip Erdoğan'lı yıllarda... Ortadoğu'da ne zaman Türkiye'nin başını ağrıtacak bir gelişme yaşansa... PKK terörü nedeniyle ne zaman sınır ötesi harekât konuşulsa... Demirel'den hep aynı sözleri dinledik:

"Tarih eteğimizden çekiyor."

Barış Pınarı Harekâtı, tarihin Türkiye'yi eteklerinden ısrarla çekmesinin sonunda başladı... "Mecburiyetten."

***

Sınır... "Berlin Duvarı" gibi



Demirel muhalefette iken... Ya da iktidarda... Veya Cumhurbaşkanlığı koltuğunda... "Terör... Sınır... Askeri harekât" konusuna "Aynı pencereden" bakardı:

"Parti siyasetinin... Günlük çekişmelerin" üzerinden.

Dünya savaşı... Bir çizgi çekilmiş... Yerleşim yeri ikiye bölünmüş... "Batı Berlin, Doğu Berlin" gibi.

Demiryolunun üst tarafı "Türkiye... Akçakale."

Alt tarafı "Tel Abyâd... Suriye."

İki taraftakiler akraba... Kardeş... Amca... Dayı... Hala... Teyze. Zaten... "İsim" aynı... Tel Abyâd, "Akçakale'nin Arapça'sı."

Demirel işte bu sınırı gösterir ve "Zorlama" derdi... "Tarihin değil, şartların zorlamasıyla çizilmiş ve Türkiye'ye kabul ettirilmiş bir sınır olduğunu" söylerdi.

Büyük Atatürk de "Sınırın daha aşağıdan geçmesini" istemişti.

Bu konu Meclis'te (Gizli oturumlarda) tartışılmıştı.

Mustafa Kemal Paşa "Çok çalıştık... Mümkün olmadı" demişti (TBMM... Gizli oturum tutanakları... 18 Ekim 1921.)

Tarih yıllardır Türkiye'yi eteklerinden çekti ve Barış Pınarı Harekâtı zorunlu hale geldi.

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"Bölgeden" notlar



Akçakale'ye ne zaman gitsek Hablus Yılmaz'ı sorarız... "41 çocuklu."

Yine sorduk... "Öldü" dediler... Allah rahmet eylesin.

Bahçesine bir çocuk girmiş, Hablus Yılmaz yakalamış... Dövmeye başlamış.

Çocuk "Hırsız değilim... Senin çocuğunum... Baba beni dövme" diye ağlamaya başlamış.

Akçakale'nin eski Belediye Başkanı Abdülhâkîm Ayhan'ın da "4 karısı vardı."

Şimdi... Öyle değil... Yeni nesil "Tek eşli... Ve çocuk sayısı daha az."

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Trump ve ötesi



Erzurum'da... Söz ABD Başkanı Trump'tan açılınca esnaftan biri şöyle demişti:

"Akıllı atıyla övünür, deli tütünüyle (Sigarasıyla)."

Harran'da... Yine konu Trump'a gelince... Harranlı'nın biri "Aklından zoru var" dedi:

-Sabah başka şey söylüyor, kuşluk vakti fikrini değiştiriyor, öğle zamanı başka telden çalıyor... Saati saatini tutmuyor.

Öneriyoruz... ABD Büyükelçiliği'nin "Bölgede nabız tutmasında" yarar var... "ABD karşıtlığı... Trump'a öfke" giderek tırmanıyor.

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Paylaşmak istedik



Mehmet Yalçınkaya... Eski milletvekili... Şimdi Akçakale Belediye Başkanı.

Hoşumuza gitti... Demek eski milletvekili "İlçesine" dönebiliyor, "İlçe Belediye Başkanlığı" yapabiliyor.

Biz bunları söyleyince Mehmet Yalçınkaya dedi ki:

Doğru Yol... Refah... Anavatan... AK Parti... MHP... Tam 6 bin eski milletvekili var... CHP'yi saymıyorum.

Bu 6 bin eski milletvekili içinde ilçe belediye başkanlığı yapan iki kişi mevcut... Biri ben... Diğeri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin.

İlginç... Paylaşmak istedik.

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Harekât... "Sürpriz değil"



Fırat'ın doğusu... Aylardır konuşulan bir konu.

"Fırat'ın doğusu Birecik'ten başlıyor."

Gördük ki... Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekâtı sürpriz olarak karşılanmamış... Bekleniyormuş... Hatta biliniyormuş.

"Nereden bilindiğine" gelince...

"Sağlıkçıların" izinleri kaldırılınca... Bölgeye "Takviye sağlık personeli" gelince...

Erdoğan "Bir gece ansızın" diye konuşunca... Bölge halkı anlamış ki... "Harekâtın eli kulağında."

Panik yok... Korku hiç yok.

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Son sözler



Birecik'te... Veda ederken... Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam dedi ki:

-Batı'da herkesin ortak hedefi Türkiye... Güçlü olmak zorundayız.

Harran'da... Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un söylediği son söz:

-Türkiye dik durdu... Dik durmaya devam edeceğiz... Geri adım atmak yok.

Akçakale... Allahaısmarladık... Başkan Mehmet Yalçınkaya bizi şu sözlerle uğurladı:

-Yılanın başı ezilmeden dönmek yok.

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Kırsalda durum



Bölgede "Pamuk" çok önemli... "Mısır" da öyle.

Harran Ovası'nda "Pamuk üreticisini" dertli gördük.

Verim düşük olmuş... Fiyat da beklentinin altında.

Mısıra gelince... İyi... Üretici memnun.