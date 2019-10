Barış Pınarı'nın coşkusuyla... Cumhuriyet'i ilan eden Meclis'in bir ağızdan üç kez tekrarladığı gibi... Yine haykırıyoruz:

"Yaşasın Cumhuriyet."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Antalya'da "Yöresel Ürünler Fuarı'nı" geziyorduk.

Gaziantepli baklavacı bir tepsi baklava yapmış... Üzerinde baklava dilimleriyle "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı.

Afyonlu tatlıcı "Ekmek kadayıfı" getirmiş... Üzerinde "Ay yıldız" var... "Kaymakla yapılmış."

Hisarcıklıoğlu kulağımıza eğiliyor:

-Barış Pınarına büyük destek var... İki bayram birden kutlanıyor... Cumhuriyet Bayramı ile Barış Pınarı bayramı.

***

Cumhuriyet nedir?



Tarih 29 Ekim 1923...Cumhuriyetin ilan edildiği gün.

Şarki Karaağaç (Şebinkarahisar) Milletvekili Mehmet Emin Bey kürsüye çıkıyor:

"Adsıza şeref, esire hürriyet, zayıfa hak, sefile saadet bir hükümet... Ve bunun adı da Cumhuriyet."

Mehmet Emin Bey bir öneride bulunuyor.

Meclis'in, üç kez "Yaşasın Cumhuriyet" diye haykırmasını istiyor.

Meclis... Tam kadro... Bağırıyor:

-Yaşasın Cumhuriyet.

Antalya'daki fuarda... "Afişler" asılıydı... "Sloganlar" yazılıydı.

Türkiye haritası... Ortasında ay yıldız... Ve haritanın üzerinde şu yazı:

"Gelecek... Bizimle gelecek."

Yarın 29 Ekim... Cumhuriyet Bayramı... İlk günün heyecanıyla kutluyoruz... Cumhuriyet'i ilan eden Meclis'in heyecanıyla.

***

Pozitif gündem



Antalya'daki fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da vardı.

Varank'ın konuşması kısa... Özlü... Mesajlar net:

Kalkınma yerelden başlıyor.

Refahın tabana yayılması lazım... Bunun için yöresel ürünlerin tanıtımı ve ticarileşmesi önemli.

Önümüzde 4 yıllık bir seçimsiz dönem var... Pozitif gündeme odaklandık... Gündem, Türkiye'nin üretimle kalkınması.

***

Mustafa Varank... "Mutfakta"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın eli "Mutfak işlerine" yatkın.

Eline bıçağı aldı ve pastırma kesmeye başladı.

Sonra... Kestiği pastırmayı bize ikram etti.

Takıldık:

-Maşallah... Elinizden bu işler geliyor... Evde mutfağa kim giriyor?

-Mutfak eşime ait... Ama gerektiğinde yardım ediyorum.

-Ne gibi yardım?

-Geçen gün mutfağı süpürmemi istedi... Süpürdüm.

-İşte bunu yazacağız.

-Sakıncası yok... Eşlerimize yardımcı olmamız gerekmiyor mu?

***

"Sizin oraların nesi meşhur?"



Yöresel Ürünler Fuarı'nda "81 il" vardı... İlçeleriyle... Yöresel ürünleriyle.

Kırşehir'in "Akıllı pekmezi" meşhur.

Sürmene'nin bıçağı, Of'un çayı, Silifke'nin yoğurdu, Erdek'in acısız soğanı, Zile'nin pekmezi, Gümüşhane'nin pestili, Uzunköprü'nün mor buğday ekmeği.

Bakan Mustafa Varank sordu:

-Türkiye'de kaç çeşit peynir var, biliyor musunuz?

Çeşit çok... Ama sayısını bilmiyorduk.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "200 çeşit" diyerek güldü... Ve başladı saymaya.

***

Kahramanmaraş... Çok iddialı



Serdar Zabun... Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Fuardaydı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sordu:

-Serdar... Bana söylediğin hedeflere ulaştınız mı?

Serdar Zabun "Ulaştık... Hedef büyüttük... Kahramanmaraş yükseliyor" diye söze başladı:

İhracatta "1 milyonu doları aşan" 17 ilden biriyiz.

Tekstil... Çelik mutfak eşyası... Dondurma... Biber... "Çok iddialıyız."

"Altın üçgene" kilitlendik... Üretim, istihdam ve ihracat."

Hedeflerimiz ve kırmızı çizgimiz şu... "Az laf, çok iş... Birlik, beraberlik... Çalışmak, 2023'e doludizgin koşmak."

***

Ne de olsa Kayserili



Fuarda... Kadınlar halı dokuyorlardı.

Kök boyası... El işi, göz nuru... Desen desen... Rengârenk.

Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu... Sordu:

-Bacılar... Yoruldunuz mu?... Yardım edeyim mi?

Kadınlar "Yorulmadık" dediler.

Sonra da... "Yardım ederseniz seviniriz" diye eklediler... Gülerek.

Gözlerimizle görmesek inanmazdık.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tezgâhının başına oturdu... Ve başladı halı dokumaya.

"Eh... Ne de olsa Kayserili."

Kayseri'nin halısı meşhur... Bünyan halısı... Develi halısı.