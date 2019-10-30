Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 10 Ekim 2019'da şunları söyledi:

-Barack Obama, Başkanlığı sırasında PKK ile anlaştı... Hata yaptı.

Aradan tam 20 gün geçti.

Eski Başkan Obama'dan, Başkan Trump'ın bu eleştirisine hiçbir yanıt gelmedi.

Günlerdir merak içindeyiz.

1. Trump yalan mı söylüyor?... Obama'ya iftira mı ediyor?

2. Obama dilini mi yuttu?... Neden ağzını açıp da bir çift söz söylemiyor?

***

Amerikan bilmecesi



Barack Obama, ABD Başkanlığına seçilince ilk ziyaretini hangi ülkeye yaptı?

Türkiye'ye... Nisan 2009.

Bu ziyaret "Neyi" gösteriyor?

Obama'nın "Türkiye'ye... ABDTürkiye ilişkilerine verdiği önemi."

Fakat:

1. Hem bizi çok seviyor.

2. Hem de arkamızdan iş çeviriyor... PKK ile anlaşıyor.

3. Bilmece gibi... Çözebilen parmağını kaldırsın.

***

Biri bizi kandırıyor



Tarih... 6 Nisan 2009... Pazartesi.

Yer... TBMM.

Saat... 15.00.

Başkan... Meclis Başkanvekili Eyyüp Cenap Gürpınar.

Katip üyeler... Yaşar Tüzün (Bilecik), Fatoş Gürkan (Adana).

TBMM kürsüsünde... ABD Başkanı Barack Hussein Obama.

Konuşmasından tek cümlelik bir alıntı... Noktasına, virgülüne dokunmadan... Meclis tutanaklarından:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve bir NATO müttefiki sıfatıyla, ne PKK'yı, ne de hiçbir terörist örgütü desteklemiyorum."

1. Biri bize yalan söylüyor.

2. Ya Obama yalancı... Bizi kandırdı... Yüzümüze gülüp, sonra PKK ile anlaştı.

3. Ya da Trump, eski Başkanı kıskanıyor... Ona çamur atıyor... Günahını alıyor.

Ortada bir "Yalancının" olduğu kesin.

Çözemediğimiz... "Yalancı kim?"

Obama mı?... Trump mı?

***

Acaba...



Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta sonra ABD'ye gidecek.

Başkan Donald Trump ile görüşecek.

Ona "Yakışıksız mektubunu" geri verecek... Doğrusu da bu.

Acaba diyoruz?... Başkan Erdoğan ABD'ye "Bir zarf daha" mı götürse?

İçinde, Barack Obama'nın TBMM'de yaptığı konuşmanın "Tutanaklarının" olduğu bir zarfı.

***

Obama neler demişti?



Hafızamızı tazeleyelim.

Tarihe bir not düşelim.

Tam yeri ve zamanı... Başkan Barack Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne söylemişti?... "Tutanaklara" göz gezdirelim:

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir müttefikidir.

Terörün kullanımını dışlamalıyız.

Burası teröristler için güvenli bir bölge olmayı sürdürmesin.

Hiç hata yapmayalım.

Hiçbir ülkeye karşı yapılan teröre bir mazeret bulmak mümkün değildir.

İnanamıyoruz... "Yüzümüze karşı bunları söyleyen bir Başkan, nasıl olup da, arkamızı dönünce, gidip PKK ile anlaşma yapabiliyor?"

***

Al birini, vur ötekine...



Tarih... 24 Kasım 2011.

Yer... Yine TBMM.

Saat... 14.00... Birinci Oturum.

Başkanlık Kürsüsünde... Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut.

Yüce Meclis "Avrupa'dan gelen önemli konuğunu" dinliyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, Türk Parlamentosu'nda konuşuyor:

-Avrupa Birliği terörle mücadele alanında ülkenizle iş birliğini önemli ölçüde ilerletmiştir... Çünkü neticede şiddetin durdurulması ortak menfaatimizedir.

Avrupa... Çifte standartlı Batı... Mehmet Akif'in söylemiyle... "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

Dün "Bunları" söylüyor.

Bugün... "Terörle mücadele eksenli Barış Pınarı Harekatını eleştiriyor."

***

Doğru söze ne denir?



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ABD Başkanlarından William Jefferson Clinton da konuştu... 15 Kasım 1999... Pazartesi günü.

Konuşmanın sadece bir cümlesini yazalım... Yeter:

"Amerika'nın, Avrupa'nın veya herhangi birinin sizin geleceğinize yön vermeye hakkı yoktur."

Doğru söz.

Hani ne derler?... Kitabın ortasından.

***

'Tarihe Düşülen Notlar'



Sezar'ın hakkı Sezar'a... Cemil Çiçek'in hakkı Cemil Çiçek'e.

Cemil Çiçek 2011'de Meclis Başkanı seçildi.

Ve... Yabancı devlet adamlarının Meclis'te yaptıkları konuşmaların "Kitap haline getirilmesi" talimatını verdi.

Kitap... "Tarihe Düşülen Notlar."

Bugün köşemize aldığımız konuşmalar, Şubat- 2012'de basılan "Bu kitaptan."

Dün sabah Cemil Çiçek'i aradık... Ve "Kutladık."

Hem... Cumhuriyet Bayramı için.

Ve hem de... "İyi ki bu kitabı çıkardığı için."