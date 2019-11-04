ADANA

Ankara'da hava soğuktu... Adana'ya uçtuk... Adana'da hava "Limonata" gibiydi... Okşayıcı bir serinlik... Saat 22.45.

Mersin'e geçecektik... Fakat... Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Havaalanındaki kalabalığı" gösterdi:

-Bizim için gelmişler... Onları selamlamadan gitmek olmaz.

Doğruca Adana Ticaret Odası'na gittik... Saat 23.00... Toplantı salonu tıklım tıklım... Salonun dışı da öyle... Adanalılar ayakta.

"Selamlama" bir saatten fazla sürdü... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Konuşması... Sorular, yanıtlar... Ekonomi."

Bugün... Adana izlenimleri.

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Doktor



Rifat Hisarcıklıoğlu "Doktor gibi." Rahmetli babası Emin Bey iyi bir doktordu.

Hisarcıklıoğlu "Az konuşuyor, çok dinliyor."

Başarıların "Arkadaşlarına ait olduğunu" söylüyor, "Aksaklık varsa bana aittir" diyor.

Şikâyet etmiyor "Çözümden" söz ediyor.

Moral bozmuyor, "Moral veriyor."

Ve... Günde "Üç vardiya" çalışıyor.

"Adana buluşması" bittiğinde Cuma günü sona ermişti... Cumartesi'den dakikalar alıyorduk.

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Kadın



İlle de kadınlar... Ve gençler.

"Gecenin o saatinde" Adana'daki kadın ve genç girişimciler toplantı salonunu doldurmuşlardı.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

Kadın... Erkekten daha atak... Cesur... Çalışkan... Düşüncesini "Eğip bükmeden... Kimseden çekinmeden ama saygısızlık da etmeden" rahatça söylüyor.

Geçen hafta Antalya'da da "Bunu" gözlemiştik.

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Günün öğüdü



Rifat Hisarcıklıoğlu "Kayserili... Hesabını kitabını iyi biliyor."

"Yemesine içmesine" düşkün olan Adanalılar'a dedi ki:

-Yiyiniz içiniz ama mesarif etmeyiniz.

Yani... Ölçüyü kaçırmayın... Tasarrufa önem verin.

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Alkış



Gecenin geç saatinde "Alkışlar" sokağa kadar taştı... İşte Rifat Hisarcıklıoğlu'nun en çok alkış alan sözleri:

-Birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap var... Bir ve beraber olun... Birbirinizi ötekileştirmeyin... Türkiye 15 Temmuz belasını nasıl aştı?... Milletçe kenetlenerek.

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Okul



Adana Ticaret Odası (ATO) yöneticileri... Dediler ki:

Adanalı rahatına çok düşkün... Gaziantepli, Denizlili, Kahramanmaraşlı gibi, Kayserili gibi, Konyalı gibi "Girişimci" değil.

Biz "Girişimcilik kursu" açıyoruz... Ama yetersiz.

Adana Ticaret Odası yeni binasına taşınacak... Şimdiki binayı okul yapmak istiyoruz... "Girişimcilik okulu." Sayın başkanım bu konuda yardım ve desteğinize ihtiyacımız var.

"Sayın Başkan" tebessüm etti... Rifat Hisarcıklıoğlu... Dedi ki:

-Kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yapmanız koşuluyla her türlü desteği vereceğim.

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Adana raporu



Ekonomiyi... Faizi... Barış Pınarı Harekâtı'nı... Amerika'yı.. Siyaseti... Yeni parti girişimlerini... Gündemi... "Her şeyi" konuştuk... Adana Ticaret Odası (ATO) yöneticileri ile... Dediler ki:

Gündem ekonomi... Varsa ekonomi yoksa ekonomi.

Yok efendim neymiş, erken seçimmiş... Geçin bunları... Vatandaşın gündeminde erken seçim diye bir konu yok... Gereksiz.

Barış Pınarı Harekâtı çok iyi oldu... Sevinçliyiz... Sınırımızda bir devlet kurma niyetlerine seyirci mi kalsaydık? Yaşasın Mehmetçik.

Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya mutlaka gitmeli... Amerikan yönetimi Türkiye'nin görüşlerini birinci ağızdan dinlemeli.

Yeni parti... Ya da partiler... Türkiye'de siyaset çaresiz değil ki... Dibe vurmuş değil ki... Biri gelsin de Türkiye'yi kurtarsın noktasında değil ki... Gündemde yeni partiler diye bir şey yok.

Türkiye çok şükür ayaklarının üzerinde... Krizlere talimliyiz... Moral bozmaya gerek yok... Geleceğe umutla bakacağız... Güvenle bakacağız.

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Kahkahalar



Hisarcıklıoğlu... Bir ara saatine baktı...Ve gülmeye başladı.

Sonra da neden güldüğünü anlattı:

Eskiden... Toplantıları izlerken... Siyasetçileri, iş dünyasının temsilcilerini dinlerken... Kendi kendime şöyle derdim... "Mikrofonu eline alan amma da uzun konuşuyor."

Odalar Birliği'ne başkan oldum... Şimdi mikrofon bende... Saate bakıyorum... "Amma da uzun konuşmuşum."

Kahkaha tufanını tahmin edersiniz.