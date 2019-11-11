EDİRNE

Çorlu'da uçaktan indik... Çiçeklerle karşılandık...

İstikamet Edirne... Ama önce Çorlu'ya uğramadan, Çorlu'nun nabzını tutmadan olmaz.

Sanayi, tarım ve ticaret iç içe... Ekonomi canlı... Nüfus 400 bine yakın.

Beş Organize Sanayi Bölgesi var... Bir de Serbest Bölge.

İşsizlik... Türkiye ortalamasının altında.

Sanayide "Ara eleman...

Nitelikli eleman" sıkıntısı var.

"Piyasayı... Ekonomiyi" sorduk...

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan dedi ki:

-Türkiye geneline göre "Bir çıt" daha iyi... İhracat iyi...

Döviz girişi iyi.

Çorluspor'un renkleri "Sarı kırmızı." Fenerbahçeli Rifat Hisarcıklıoğlu'na "Sarı kırmızılı" Çorluspor forması hediye edildi.

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Lüleburgaz



Buğday... Kanola... Ayçiçeği...

2 Organize Sanayi Bölgesi... Şişecam'ın 3 fabrikası var...

Lüleburgaz'da da ekonomi canlı.

İşsizlik az... Kadın da çalışıyor, kocası da.

Millet gece sokakta... Sosyal yaşam güçlü.

Belediye borçsuz... Hizmet iyi.

İhtiyaç... "Çevre yolu." Yapılmalı...

Gecikmemeli.

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"Bizde kriz yok"



Edirne'deyiz... Akşam... Şehir hareketli... Cemil Çiçek "Biraz dolaşalım" dedi... Belediye Başkanı Recep Gürkan bizi gezdirdi... Çarşı pazar oldukça canlı.

Başkan Gürkan dedi ki:

-Bizde kriz yok... İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok turist çeken il Edirne.

CHP'li Belediye Başkanı'na takıldık:

-Külliyeden engel... Hükümetten çengel... AK Parti'den fren... Böyle şeyler var mı?

-Siyasetten hiçbir sorunum, şikâyetim yok...

Tek sıkıntım kraldan çok kralcı olan bürokrasiden.

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"Atam sen ölmedin"



Atatürk'ün Edirne'de "4 gece yattığı oda" aynen korunmuş...

Oda "Belediyede." Belediyenin önü çocuk bahçesi...

Çocuklar, büyük Atatürk'ün odasını ziyaret ediyorlar... Saygı sunuyorlar...

Şiir okuyorlar... "Atam sen ölmedin."

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Bir sürgün anısı



Gezerken... Abdülkadir Aksu "Şurada park vardı... Burası meydandı" gibisinden, "60 yıl önceki Edirne'den" söz edince dayanamadık.

"Nereden bildiğini" sorduk.

Dedi ki:

Babam Diyarbakır-PTT'de idi.

Darbe (27 Mayıs 1960) oldu...

Babam darbeyi eleştirdi... Menderesçiydi.

Babamı Edirne'ye sürdüler...

Öğrenciydim... Yüzmeyi Meriç Nehri'nde öğrendim... Tertemizdi.

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Siyaset nedir?



Sohbet... Kimi sade kahve istedi, kimi şekerli, kimi de az şekerli...

"Orta şekerli" isteyen tek kişi var... Ali Coşkun.

Kahveler geldi... Bu sırada Ali Coşkun'un telefonu çaldı.

Bu sırada... Ali Coşkun'un dalgınlığından yararlanan Cemil Çiçek onun önünden "Orta şekerli kahveyi" aldı...

Yerine "Sade kahveyi" koydu.

Ali Coşkun fark etmedi... Sade kahveyi içti... Sonra da "Kahveciye" teşekkür etti:

-Aferin... Çok güzel... Herkes böyle sade kahve yapamıyor.

Cemil Çiçek... Gülmeye başladı...

Sonra da Ali Coşkun'a dönüp dedi ki:

-Siyaset işte böyle bir şeydir...

Sade kahveyi adama orta kahve diye içirmektir.

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Yol



Gündüz trafik yoğun... Gece de oldukça yoğun... Otoyolda o kadar çok "TIR" var ki.

Kapıkule'ye gittik... Modern bir sınır kapısı... Birleşmiş Milletler'in "Dünyaya örnek gösterdiği" mükemmellikte... "Vızır vızır" TIR geçiyor.

8 Kasım... Cuma... Kapıkule'den "Çıkış" yapan TIR sayısı "Bin 213." Sevindik... "Çok yaşasın ihracat."

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Bugün... "11-11"



Trakya'nın fidan fabrikası...

Lüleburgaz... Bugün, "Anlamlı bir gün... Şenlik var." 340 bin fidan... Trakya'nın her yerinde... Bugünden itibaren toprakla buluşacak... Mart ayına kadar.

Lüleburgaz Orman Fidanlık Bölge Müdürlüğü'nü kutluyoruz.