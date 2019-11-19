Yılmaz Ateş... İyi tanırız... Gazeteci kökenli... Çağdaş Gazeteciler Derneği başkanlığı yaptı... 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yargılandı.

Sıkı CHP'li... Yıllarca milletvekilliği yaptı.

Kariyerinde "TBMM Başkanvekilliği" de var... Başarılıydı.

Fakat... "Kadı kızında bile o kadar hata olur" misali... Deniz Baykal'cıydı.

Ve... CHP'den "Atıldı."

Bu "Kapı dışına konmanın" CHP'nin gücüne güç katacağı kesin(!)

Demokrasimize ve ana muhalefet partisine hayırlı olsun.

***

Masal gibi



Yılmaz Ateş televizyonda partisini eleştirince...

Partinin il örgütüne "İmzasız bir yazı" gelmiş... "Partiden ihraç edilmesi için gereğini saygıyla arz ederim."

İsimsiz yazı üzerine Yılmaz Ateş'in "Savunması" istenmiş.

Sonra Disiplin Kurulu toplanmış... Konu, ihraç edelim mi etmeyelim mi?.. Oylama yapılmış... "Sonuç... Dört dört."

Ertesi gün Disiplin Kurulu yine toplanmış... Bir oylama daha... Bu defa sonuç... Yedi üye "İhraç edilsin" demiş... Ve "Bire karşı yedi oyla" kapı dışarı... Güle güle.

Sahi... Bir gece içinde ne oldu da üç üyenin oyu değişiverdi?

"Ne sihirdir ne keramet... Pencereden adam atmak büyük marifet."

***

"Fatmagül'ün suçu ne?"



Yılmaz'ı uzun süredir görmüyorduk.

"Yılmaz" diye hitap ediyoruz... Zira uzun yılların "Tanışıklığı... Dostluğu... Anıları" var.

Son olarak MADO'da kahve içmiştik... Ve bir de telefon görüşmesi.

2019 yılı içinde hiç buluşmadık... Hiç konuşmadık... Karşılıklı ihmal diyelim.

CHP'den ihraç edildiğini televizyon haberlerinden, gazetelerden öğrendik.

Üzüldük... Arayıp "Geçmiş olsun" bile diyemedik.

Ama "Suçunu" merak ettik.

Suçu... Bir TV programında partisini/ parti yönetimini eleştirmesi.

Eeee... Hani demokrasi vardı?... Hani özeleştiri erdemdi?.. Hani eleştiriye tahammül etmek gerekirdi?

***

Hoş değil



Siyaset insanla yapılır... İnsanları harcayarak değil.

İYI Parti ile "Kankalık" eden, HDP ile "Flörtte" sakınca görmeyen ana muhalefet partisinin, saçlarını CHP'de ağartmış bir mensubunu, "Kolayca" kapının önüne koyuvermesi hiç de hoş değil?

Bu "Kararı" verenler yarın "Marifetleri ile gurur mu duyacaklar?"

***

Savunmasız ihraç-1



Hüsamettin Cindoruk... Doğru Yol Partisi'nin Genel Başkanlığını yaptı.

Milletvekili seçildi.

TBMM Başkanlığı görevinde bulundu.

Ve bir gün... Partisinin yönetimini eleştirdiği için "DYP'den ihraç ediliverdi." Hem de "Savunması" bile alınmadan.

1. Hüsamettin Cindoruk... İtibarını kaybetmedi.

2. Ama... Onu ihraç edenler... Unutuldu gitti.

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Savunmasız ihraç-2



Cemil Çiçek... Anavatan Partisi'nin (Vetolu) kurucularından.

Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı... Milletvekilliği, bakanlık yaptı.

Ve o da bir gün... "Savunması bile istenmeden" Anavatan Partisi'nden ihraç edildi?

1. Cemil Çiçek'i ihraç edenler "Siyaset dünyasından silinip gittiler."

2. Cemil Çiçek ise... "Yine milletvekili oldu... Bakan, Başbakan Yardımcısı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi oldu."

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Kumluca



Murat Günay... Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Kumluca... "Sera tarlası."

Antalya'nın "Sebze depolarından... Domates, biber, patlıcan..."

Murat Günay "Bu yıl üreticinin yüzü gülüyor" dedi:

Domates iyi para ediyor... Çeşit çeşit domates var.

Biber... O da çok iyi... Üretici memnun.

Patlıcanda sıkıntımız var... O da kendi kusurumuz... Arz fazlası... Ürün çok olunca beklediğimiz fiyatı bulamıyoruz.

"Başkan" dedik:

-Siyaset?

-Kusura bakmayın ama biz işimizle uğraşıyoruz.

***

Anamur



Türkiye'nin güney ucu... "Şehir efsanesi... Kıbrıs'taki horozun sesi Anamur'dan duyulur."

Ahmet Güven... İşadamı.

Anamur... "Yer gök muz."

Ahmet Güven "Muz iyi para ediyor... Fakat muzun parası piyasaya girmiyor" dedi.

-Para nereye gidiyor?

-Yatırıma... Muz üreticisi işini büyütüyor.

-Siyaset... Seçim... Anamurlu ne diyor?

-Anamurlu ekonominin güçlenmesini, piyasanın hareketlenmesini bekliyor.

***

Yurttan sesler



Mersin'den başlayalım... Portakal iyi... Limon çok işi... "Yaşasın Rusya."

Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir:

- Ruslar artık gemi gönderiyorlar... Narenciyeyi yüklüyoruz... Ruslar da olmasa işimiz zor.

Sonra... Konu "Gündeme...

Ekonomiye... İşsizliğe" gelince...

Özdemir... "Bir olay var... Dilimin ucuna kadar geliyor... Ama söylemeye çekiniyorum" dedi.

Israr ettik... Söyledi:

Üretici ile konuşuyorum... "Suriyeliler olmasa çalıştıracak işçi bulamıyoruz" diyorlar.

Bunu dile getirince adımız "Suriyeli seviciye" çıkıyor.

Bizimkiler "Masa başı" iş istiyorlar... Belediyede... Devlette."