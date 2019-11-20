Tabipler Odası tecavüzü adliyeye bildirmemiş!

Sevilen'in 1998 yılında bir kadın hastasına muayenehanesinde tecavüz ettiği, fakat olayın İstanbul Tabipler Odası tarafından adliyeye yansıtılmadığı anlaşıldı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına yansıyan olayda, Sevilen'in 1998 yılının Nisan ayında bir kadın hastasına tedavi bahanesiyle tecavüz ettiği, ardından durumun mağdur kadın tarafından İstanbul Tabipler Odası'na bildirildiği, Tabipler Odası'nın olayı araştırıp Sevilen'e 6 ay uzaklaştırma cezası vermesine rağmen adliyeye bildirmediği ortaya çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu suç kapsamında tutuklanan Sevilen hakkında soruşturma başlatılmış, tutuklanan şüpheli hakkında tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sevilen geçtiğimiz günlerde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma aşamasında serbest bırakılan Fecrialem Sevilen, hüküm ile birlikte yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Fecrialem Sevilen hakkında verilen cezanın gerekçesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yazılan 115 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Sevilen ile ilgili skandal bir olay daha gün yüzüne çıktı.

TEDAVİ BAHANESİYLE TECAVÜZ ETMİŞ

Gerekçeli kararda, Fecrialem Sevilen'in 20 Nisan 1998 tarihinde S.E. isimli bir bayan hastasına tedavi bahanesiyle tecavüz ettiği, kadının Tabipler Odası'na dilekçe yazarak yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığına yer verildi. S.E.'nin Sevilen'in hastası olduğunu, muayene için gittiğinde tedavi bahanesiyle kendisine tecavüz ettiğini belirttiği kaydedildi.

TABİPLER ODASI 6 AY MEN VERDİ AMA…

Şikâyet ardından İstanbul Tabipler Odası'nın olayla ilgili idari soruşturma başlattığı, ardından Fecrialem Sevilen'in 6 ay süreyle geçici olarak meslekten men cezasına çarptırıldığı, bu cezayı da Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu'nun oy birliğiyle onadığı ifade edildi.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, meslekten 6 ay men cezası alan Sevilen'in bu eyleminin adliyeye intikal ettirilmediğine vurgu yapıldı. Yani S.E. isimli kadına tecavüz iddiasıyla ilgili olarak idari olarak cezalandırılan Fecrialem Sevilen'e adli yönden hesap sorulmadığı ortaya çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise S.E. isimli kadına yönelik yapılan tecavüz olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık 1998 yılında gerçekleştirilen olayı derinlemesine soruşturacak.