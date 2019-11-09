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Tacizci jinekoloğu kurtarmaya çalışan polislere soruşturma! Cep telefonundaki cinsel içerikli görüntüleri silmişler

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen’in ilk gözaltına alındığı sırada büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Sevilen’in cep telefonu ve bilgisayarını inceleyen polis memurlarının içerisindeki cinsel içerikli görüntüleri sildikleri anlaşıldı. Sevilen hakkında yapılan yargılama sırasında ortaya çıkan skandal üzerine İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi silme işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen polis memurları hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 11:03
Tacizci jinekoloğu kurtarmaya çalışan polislere soruşturma! Cep telefonundaki cinsel içerikli görüntüleri silmişler

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen'in ilk gözaltına alındığı sırada büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Sevilen'in cep telefonu ve bilgisayarını inceleyen polis memurlarının içerisindeki cinsel içerikli görüntüleri sildikleri anlaşıldı. Sevilen hakkında yapılan yargılama sırasında ortaya çıkan skandal üzerine İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi silme işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen polis memurları hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulundu.

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Tacizci jinekoloğu kurtarmaya çalışan polislere soruşturma! Cep telefonundaki cinsel içerikli görüntüleri silmişler
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