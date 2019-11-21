Adım adım izlendi kıskıvrak yakalandı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandil ile yapılan bir telsiz konuşmasının çözümünü yapınca, örgütün kadın yapılanması YJA-Star'ın sözde Amed (Diyarbakır) eyaletinin sorumlusu olan "Nirvana" Kod adlı Semra Tuncer'in (35) örgütten kaçtığını tespit etti. 300 bin lira ödüllü gri kategoride olan Tuncer'in peşine düşen istihbarat ekipleri, kırsal alandan inerek Lice'de saklandığını ve havayoluyla yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.Tanınmamak için saç şeklini değiştiren ve çenesine iki sahte ben yaptıran Tuncer ise Diyarbakır'a gitmek için, kendisine yardım eden 4 kişiyle birlikte yola çıktı. Plakası tespit edilen kırmızı renkli araç hem MOBESE sisteminden hem de bir İHA ile takibe alındı. İstihbarat ekipleri de 3 ayrı araçla teröristi markaja aldı. Araçtakilerin çatışmaya girme ihtimalini de göz önünde bulunduran ekipler bir süre takip ettikleri grubun silahsız olduklarını anlayınca, operasyon için düğmeye basıldı. Önce, yoldaki trafik bilinçli olarak yavaşlatılarak, Tuncer'in içinde bulunduğu aracın, Silvan yolu üzerindeki Özel Harekât Şube Müdürlüğü önünde durması sağlandı. Araç durduğu anda, bir ekip arazi aracıyla arkasına yanaşırken, bir ekip de karşı yoldan yanına yanaştı. Diğer ekip ise yaya olarak gelerek, Tuncer ile yanındaki C.Y., A.N., G.Ü., ve A.I.'yı kıskıvrak yakaladı. Üzerinden, değiştirdiği saç şekli ve sahte benleriyle çekilen fotoğrafının yapıştırıldığı sahte kimlik çıkan Tuncer, sorguya alındı.Öte yandan Tunceli Pülümür'de terör örgütü PKK'nın sözde Dersim eyaleti konsey üyesi "Omedya" kod adlı Evrim Tokmak sağ yakalandı. 14 yıl önce örgüte katılan ve Irak'taki kamplarda görev yaptığı öğrenilen Tokmak, tutuklandı.