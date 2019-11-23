Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Haber kaynağı şahsın açıklaması gerçek dışı

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftiranın kaynağının Talat Atilla olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Haber kaynağı şahsın açıklaması gerçek dışı ifadeleri kullanıldı.

Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği"ni iddia etmektedir.

Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.

Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."