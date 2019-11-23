"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan: O kaynak gazeteci Talat Atilla

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiasını ortaya atan ismin gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı..

Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı

Rahmi Turan şu açıklamayı yaptı:



"20 yıldır tanıdığım, inandığım ve güvendiğim Talat Atilla kardeşimin durup dururken, 'Rahmi Turan'ın verdiği haberin kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmasını çok garip buldum, ayıpladım, gücendim. Ben bu konuda açıklama yaparken haber kaynağımın adını sürekli gizledim. Hatta TV programlarında bana o kadar sormalarına rağmen cevap bile vermedim. Mesleki ahlakım gereği haber kaynağımın adını söylemedim, bu konuda hassasiyet gösterdim. Ancak Talat Atilla'nın açıklaması beni çok üzdü. Bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Haber kaynağım kesinlikle Talat Atilla'dır.

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Bu arada şunu da söylemem gerekiyor: Talat Atilla'ya da bunları bir başka haber kaynağı söylemiştir. Bu haber kaynağının kim olduğuna yönelik tahminlerim var. Bu haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum. Gazeteciyim. Bu konuda araştırmalar yapıyorum. Bulduğum zaman bunu da söyleyeceğim."

İFTİRANIN SAHİBİ RAHMİ TURAN'IN SÖZDE HABER KAYNAĞI TALAT ATİLLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? TALAT ATİLLA NE İŞ YAPIYOR?

TALAT ATİLLA YALANLADI



Atilla, bununla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

"O KİŞİ MUHARREM İNCE"



Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan Külliye'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan şunları söyledi:

"Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Külliye'ye yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Külliye'ye girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…'"



Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren CHP'li Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce,"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi.

İşte Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yalan haberleri

DERİN SESSİZLİK

Sözcü yazarı Rahmi Turan üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftira atarak CHP'yi dizayn etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oynunu elinde patlarken derin bir sesliğe büründü. Konu hakkında önce kim olduğunu bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu adeta suskunları oynamaya başladı.

YALANCI KAYNAK BELLİ OLDU

Öte yandan Sözcü yazarı Rahmi Turan ortaya attığı yalanın kaynağının kim olduğunu açıkladı. Rahmi Turan yalanının kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Rahmi Turan, "Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan'ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla'dır" dedi.

UĞUR DÜNDAR: İNCE'Yİ KARALAMAK İÇİN YAPILDI



Bir televizyon programına katılan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, böyle bir haber asla belgesiz yayınlanamaz diyerek,"Bu haberi yaptığınız anda CHP'yi dizayn eden adam konumuna düşersiniz. Rahmi Turan'ın da yanıltıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan haberin Muharrem İnce'yi karalamak için yapıldığını düşündüğünü söyleyen Dündar,"Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim." dedi.



Öte yandan haberin Külliye'den kaynaklanmadığını söyleyen Uğur Dündar,"Siyaset icazetle yapılmaz, bu bir defa hiç inandırıcı olmayan bir kurgu," dedi.

Muharrem İnce, bir paylaşımda bulunarak;

"24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.