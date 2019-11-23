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Külliye'deki görüşme yalanının kaynağı konuştu: İftiranın sahibi Kılıçdaroğlu mu?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftiranın kaynağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'nin Külliye'de görüştüğüne dair iddialar olduğunu belirten Rahmi Turan, kaynağının olduğunu ifade etti. Hem Başkan Erdoğan hem de Muharrem İnce böyle bir görüşmenin olmadığını açıkladı. Talat Atilla iftiranın detaylarını yazarken kullandığı cümleler :"İftiranın sahibi Kılıçdaroğlu mu?" dedirtti...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 16:23
Külliye'deki görüşme yalanının kaynağı Talat Atilla konuştu: İftiranın sahibi Kılıçdaroğlu mu?

TALAT ATİLLA'DAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI...

"Rahmi Turan "Gazeteci kaynağını açıklamaz" dediği için ve Rahmi Turan'ı korumak için "Benim dememeyi tercih ettim"

Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi. Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım.

RAHMİ TURAN: "HATA ETTİM GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Dün bir televizyon programına katılan Rahmi Turan, "Ben güvendim ve hata ettim. Muharrem İnce de doğru söylüyordur, Cumhurbaşkanı da. Dönünde bunu köşemde de yazacağım, hata ettim ve gereğini yapacağım" demişti.

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