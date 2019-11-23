MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir. CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz.Ülke gündemi maksatlı ve mahzurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Türkiye'yi kaosa sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, 2023'ün Haziran ayında yapılmalıdır.CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu, yanlıştır, mahzurlu ve sakat bir tavırdır.CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir. Normal zamanında yapılacak genel seçimleri öne çekmek amacıyla muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini sert ve hakaretamiz bir üslupla Türkiye'ye taşımıştır. CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.