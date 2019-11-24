FETÖ

DEAŞ'IN

BUGÜN NELER OLDU

Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi"nin üçüncü ve son gününde terör mağdurları hakkında panel gerçekleşti. Kongrenin kapanış töreninde, terör mağdurlarınca 14 dilde manifesto okundu. PKK/YPG terör örgütünün 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, manifestoyu gözyaşları içinde okudu.Gülay Demir, şu ifadeleri kullandı: "Biz terör mağdurları olarak kin ve nefret peşinde değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller, suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmü yaşamasınlar. Bizler, devlet başkanları ve mağdurlar, hep birlikte beraber çalışarak bu acının ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Seni çok özlüyorum baba." Manifestoyu okuduktan sonra salonda bulunan katılımcılar Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı. Kürsüdeki diğer terör mağdurları da Demir'e sarılarak desteklerini gösterdi.Buyıl 8'incisi düzenlenen ve terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Kongreye, Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Mehmet Özgür Çakar'ın yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat, terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin Çeliker ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen anne Bahar Çeliker de katıldı. Türkiye'den gelen terör mağdurları, panellerde söz alarak, terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buldu.