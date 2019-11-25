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Beştepe’de bir ’li kumpası tutmayan yine geri vites yaptı!

Katıldığı FOX TV programında “Beştepe’de bir ’li” sorusuna ‘doğrudur’ yanıtı veren CHP Genel Başkanı , yine geri vites yaptı. Kılıçdaroğlu, laflarının çarpıtıldığını söyleyerek, “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:15

Kurultay yaklaşırken koltuğunu kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Beştepe'de bir CHP'li' yapanı tutmayınca söylediklerinin çarpıtıldığını ifade etti.

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GERİ VİTES YAPTI

Kılıçdaroğlu maşa olarak kullandığı Talat Atilla ile yıllardır görüşmediğini söyleyerek, doğrudur sözünü aklamak için, "Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim." diye konuştu.

En büyük rakibi olarak gördüğü Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından İnce'nin kendisini savunmak için yaptığı açıklamaları da eleştirmeye kalkan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir." dedi.

Kirli kumpasın tek adresi CHP

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Beştepe’de bir CHP’li kumpası tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
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