Kirli kumpasın tek adresi CHP

Gazeteci Rahmi Turan'ın, "CHP'li bir isim Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü" iddiasının altından CHP kumpası çıktı. Rahmi Turan üç gün önce köşesinde yazdığı kurgu iddia siyaseti hareketlendirdi. Erdoğan ile görüştüğü savunulan CHP'li ismin kim olduğu merak edilirken, kendisine yakın bir TV kanalına çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin doğru olduğunu ve hatta ismi bildiğini ima etti. Ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok net yalanlama geldi. Bu arada CHP'li milletvekilleri de bulundukları ortamlarda bu yalanı yaymaya devam etti. CHP'li Muharrem İnce, adının anılması üzerine CHP yönetimini suçladı. İnce, bir TV programında Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek , "Şeref yoksununu açıklayın dedim. Bana, 'Böyle bir görüşme yok' dedi... Ben de 'O dedikoduları kimin çıkardığını ben bilmiyor muyum. AKP'liler çıkarmadı merak etme ama konuşmayacak mısınız, kapatacaksınız' karşılığını verdim " sözlerini paylaştı.



ERDOĞAN'IN RESTİ ÇÖZDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İzmir'de yaptığı açıklamada CHP patentli yalana son darbeyi vurdu. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bay Kemal senin hayatın yalan" diye tepki gösterip "Ben, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen, genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bir yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz" sözleri ile istifa çağrısında bulundu. Türkiye'nin gündemini meşgul eden siyasi komplo karşısında, iddia sahibi Turan iki gün süren sessizliğini bozarak, internet portalları ve TV kanallarına peş peşe açıklamalar yaptı. Sağlık sorunları dolayısıyla Londra'da olduğunu söyleyen Turan, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım, İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta girip, çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek...?" Turan, haber kaynağının 20 yıldır tanıdığı bir isim olduğunu ve Külliye'den iyi bilgi alan bir gazeteci olduğunu aktardı.Turan bununla da yetinmeyerek "Ben, bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim... Gereğini yapacağım" diyerek "İnce'nin söyledikleri de doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları doğru. Benim ne söylememi istiyorsunuz? O zaman benim yaptığım haber yanlıştır, ben hata yaptım... Ben, kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Kaynağıma güvendiğim için pişman oldum, durum onu gösteriyor."



İNCE'DEN SALVO

Turan'ın kendisinin ismi vermesi üzerine İnce, hemen Twitter üzerinden sert bir açıklama yaparak kumpasın CHP tarafından kurulduğunu kamuoyuna duyurdu. İnce şunları söyledi: "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."



O KAYNAK TALAT ATİLLA

Rahmi Turan dün öğle saatlerinde bir internet sitesine beyanda bulunarak, haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu belirtti. Ankara'da, kurduğu internet sitesi üzerinden dedikodu yayması ile bilinen Atilla için Turan, "20 yıldır tanıdığım, inandığım ve güvendiğim Talat Atilla kardeşimin durup dururken, 'Rahmi Turan'ın verdiği haberin kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmasını çok garip buldum, ayıpladım, gücendim. Haber kaynağım kesinlikle Talat Atilla'dır. Haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum."



KURDUĞU TEZGAHIN ALTINDA KALDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm gözler üzerine çevrilmişken İzmir'de yaptığı konuşmada olayla ilgili ne bir isim verebildi ne de olayın doğruluğunda ısrar edebildi. Sadece büyük bir yüzsüzlükle "CHP'ye komple kuruldu" demekle yetindi. Siyasi kulislerde, "Amaç, 2020 baharındaki kurultayda, yarışa girecek isimlere 'Erdoğan'ın adayı' damgasını vurup koltuğunu sağlama almaktı. Ama ezgahın altında kaldı" yorumları yapılıyor. Bu olay CHP liderinin FETÖ ile kurulan şüpheli ilişkilerini de akla getirdi. Milletvekili yaptığı gazeteci Eren Erdem daha önce MİT TIR'ları kumpasına ilişkin dosyayı genel merkezden aldığını itiraf etmişti.



MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarının haber kaynağı olarak gösterilen kişi tarafından yapılan son açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iki ayrı plakalı araçla giriş çıkış yapıldığı iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda söz konusu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi