AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Rahmi Turan'ın yalanının ortaya çıkmasına ve tarafların bunu kabul etmesine rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yönelik olarak sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.



İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



CHP için ahlak sınavı nasıl verilemez en net örneği.



CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı.



Gazeteci haberinin arkasından çekildi ama CHP savunuyor..

Bu olay siyasi ahlak sınavı konusunda tarihe geçecektir

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