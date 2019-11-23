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"CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 15:18

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Rahmi Turan'ın yalanının ortaya çıkmasına ve tarafların bunu kabul etmesine rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yönelik olarak sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

CHP için ahlak sınavı nasıl verilemez en net örneği.

CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci haberinin arkasından çekildi ama CHP savunuyor..

Bu olay siyasi ahlak sınavı konusunda tarihe geçecektir

AHaber CANLI YAYIN

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"CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı"
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