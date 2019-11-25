Muharrem İnce'den flaş açıklama: CHP yönetimi gerekeni yapmazsa aynı iftira ile karşılaşınca şaşırmasın

CHP'li Muharrem İnce, Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrulamak suretiyle baş rolüne geçtiği "Beştepe'ye giden CHP'li" iftirası sonrasında açıklamalarına devam ediyor. İnce'den bugün yeni açıklamalar geldi.

İşte İnce'nin açıklamaları;

O KİŞİYİ BULMAZSA YARIN KENDİSİNE YAPILINCA ŞAŞIRMAMALI

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. CHP yönetiminin şimdi yapması gereken partimizin içinde bana iftira atan o kişiyi bulup cezalandırmaktır. Eğer CHP o kişiyi bulmazsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmamalı. "