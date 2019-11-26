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İnce'nin 'deki çete için 'Onlar kendini biliyor yazın aynı teknede tatil yaptılar' ifadesini kullandığı o teknenin sahibi konuştu

Beştepe'ye giderek ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan 'li 'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler 'e çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı ve CHP ile Başkan Yardımcısı 'ün Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddia edildi. O teknenin sahibi iş insanı konuştu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 19:56
İnce'nin CHP'deki çete için 'Onlar kendini biliyor yazın aynı teknede tatil yaptılar' ifadesini kullandığı o teknenin sahibi konuştu

'Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen CHP'li' tartışması, her geçen gün farklı açıklamalarla alevleniyor. 'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazar günü Yalova'da düzenlediği basın toplantısında iddiaları yalanlamıştı. CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı.

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Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.



(Ahmet Tunaboylu)

'ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN KAPTANIM BIRAKMIŞ'

2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, İzmir'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış. Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi.



(Sea Whisper)

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İnce'nin CHP'deki çete için 'Onlar kendini biliyor yazın aynı teknede tatil yaptılar' ifadesini kullandığı o teknenin sahibi konuştu
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