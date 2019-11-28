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MSB'den flaş açıklama: 593 Suriyeli evlerine dönüş yaptı

MSB: Terör örgütü /’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki ’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde ’daki evlerine dönüş yaptı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:28
MSB'den flaş açıklama: 593 Suriyeli evlerine dönüş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" denildi.

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MSB'den flaş açıklama: 593 Suriyeli evlerine dönüş yaptı
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