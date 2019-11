500 milyonluk asansör rantı

CHP'li Muharrem İnce'nin "Külliye'deki CHP'li" kumpasının ardından dile getirdği "Teknede tatil yapan çete" tanımı gözleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a çevirdi.

İlk başta inkar etselerde ardından birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan Özkoç ve Özkan'ın asansör denetimi yapan bir firma adına CHP'li belediyeleri ziyaret etmesi partiyi karıştırdı. Sadece İzmir'de 50 bin asansörün bulunduğuna dikkat çeken bir partili, Şirketin Türkiye genelinde yıllık asansör denetim rantının 500 milyon lirayı bulduğunu söyledi.Özkoç ve Özkan'ın denetimlerin Makine Mühendisleri Odası'ndan alınarak bu firmaya verilmesi için CHP'li belediyelere baskı yaptıkları iddia edildi. Kasım ayı başında Balıkesir, Manisa ve İzmir'deki CHP'li ilçe belediye başkanlarını telefonla arayan Özkan ve Özkoç, "Genel başkanın talimatı. Denetim işini AND firmasına vereceksiniz. Görüşmeye şirketin yöneticisi Bahri Şahin gelecek" talimatları verdi.



GENEL MÜDÜR ESKİ İL BAŞKANI

Özkan ve Özkoç'un bu telefonlarının ardından 2010-2012 arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Bahri Şahin, yıl sonu sözleşme yenileme dönemi olması sebebiyle CHP'li belediyeleri ziyaret etti. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında yer aldığı AND, Şahin'i kadrosuna aldıktan sonra adeta uçuşa geçti. Şirket, CHP'li birçok belediyenin denetim işini aldı.

Özkan ve Özkoç'un İzmir'de Çiğli Balçova, İstanbul'da ise Bakırköy'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li belediyeyi ziyaret ettiklerine ilişkin fotoğraflar da belediyelerin internet sitelerinden paylaşıldı. Özkan ve Özkoç 22 Ağustos'ta Çiğli, 11 Eylül'de ize Bakırköy'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde hazır bulunan Şahin ise fotoğraf karelerinde yer almadı. Bahri Şahin 25 Ekim 2018'de yalnız gittiği Yalova'nın Çınarcık ilçesindeyse ise dönemin CHP'li belediye başkanı Avni Kurt'u ziyaretinde ise makamdan fotoğraf paylaşmakta sakınca görmedi.



MÜHENDİSLER RAHATSIZ

MMO İzmir Şubesi Başkanı Dr. Yüksel Yaşartekin, "31 Mart seçimlerinden önce denetim protokolümüzün bulunduğu çok sayıda CHP'li belediye, odamızla sözleşme yenilemedi. Belediyeler bize bir cevap da vermiyor. Sonra bakıyoruz denetimleri AND'ye vermişler. CHP'liler sorularımıza yanıt vermiyor" dedi. MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç ise, "İstanbul'da bize de bu yönde duyumlar geliyor. Kadıköy, Kartal, Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinin denetimlerini yapıyoruz. Diğer CHP'li belediyelerde denetimleri AND yapıyor" diye konuştu.



KAYNAKLARI GASP ETMEK İSTİYORLAR

SABAH'a konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li bazı vekillerin İzmir'in kaynaklarını çıkar sağlamak için gasp etme çabasında olduklarını söyledi. Dağ şunları söyledi: "Hem İzmir'in kaynaklarının sömürülmesine hem de vatandaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade edemeyiz. Belediye başkanları üzerinde baskı kurmak suretiyle, organik ilişki içinde bulunulan firmalara ayrıcalık tanınması, İzmir'e ve İzmirliler'e verimli hizmet noktasında iyi niyetli bir yaklaşım değil. Asansör denetim işinde İzmir'e hizmet amacının olmadığı açık şekilde ortada."



TÜRKİYE'DE 9 MUAYENE OFİSLERİ VAR

Firmanın genel merkezi İstanbul Ataşehir'de. Türkiye genelinde bulunan 9 muayene ofisi de CHP'li belediyelerin olduğu Ataşehir, Şişli, Konyaaltı, Mudanya, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli, Bayraklı, Çınarcık ilçelerde. İstanbul'da da sözleşmesi Esenyurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece Belediyeleri'nin de yeni yılda AND'yle anlaştıkları da belirlendi.



'TARİH SİZİ BRÜTÜS OLARAK HATIRLAYACAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Bülent Kuşoğlu ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin "Tatil" iddialarını ilk başta "uydurma" diyerek yalanlasa da fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından çark etti. Özkan'ın "Kiminle tatil yapacağıma ben karar veririm" diyerek iddiaları kabul edip olayı çarptırmaya çalışmasına ise en sert tepki takipçilerinden geldi:

Erdal Akıncı: Tarih sizi Brütüs olarak hatırlayacak. Bu masalları külahımıza anlatın.

Fatih Kuru: Fırıldaklı işlerde neden hep senin adın birinci sırada.

Deniz İnce: Bütün bu sorunları yaratan genel merkezdeki bir avuç çapsız.

Furkan Öz: Sizler CHP'nin başına gelmiş en büyük belasınız. CHP'ye bir gram faydanız yok. Kılıçdaroğlu ve ekibinin acilen bu partiden ayrılması lazım.



KONGRE SÜRECİ PLANLANDI

İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP'li kurmayın, geçtiğimiz yaz Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir villada sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı. İddialara göre Özkan 3 yıl önce 3 yıllığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen villada geçtiğimiz yaz döneminde grup başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi. 24 Temmuz'da bir işadamının Özkoç'a tahsis ettiği yatta ise İnce'nin bahsettiği buluşma gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. SABAH

