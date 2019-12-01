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MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli (MSB), terör örgütü /'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.12.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 13:54
MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

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MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
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