MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının sürdüğü belirtildi.

Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/vN0Y9l8NZl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2019

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.