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Son dakika: 'da kritik zirvesi başladı

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla konulu Dörtlü Zirve, 'da başladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 18:44
Son dakika: Londra'da kritik Suriye zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra'da başladı.

Başkan Erdoğan, Başbakanlık'a böyle giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'teki Başbakanlık binasına geldi. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.
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Son dakika: Londra'da kritik Suriye zirvesi başladı
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