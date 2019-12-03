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İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Başkan 'da önemli temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Emmanuel Macron, Almanya ve İngiltere Başbakanı 'un katılacağı 4'lü zirvede bir araya geliyor. Başkan Erdoğan toplantının yapılacağı Başbakanlık konutuna giriş yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren kritik toplantı sona erdi. Zirve çıkışı Başkan Erdoğan gazetecilerin "Toplantı nasıl geçti" sorusuna "Gayet iyi geçti" diye yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 20:21
İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Başkan , NATO Zirvesi'ne katılmak için geldiği 'da devlet liderleriyle önemli temasları başladı. Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında, "NATO'nun beyin ölümü" geriliminin ardından Emmanuel Macron, Almanya ve İngiltere Başbakanı 'la "Suriye" konulu dörtlü zirvede bir araya geldi.

İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

DÖRTLÜ ZİRVE SONA ERDİ

Başkan NATO Liderler Zirvesi için 'da önemli temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Merkel-Macron ve Johnson'un katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleştirildi.

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İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Erdoğan'ın zirve ajandasındaki en önemli başlıklardan biri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle yapacağı dörtlü görüşme olacak.

İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Zirvede Suriye'deki son durum, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, güvenli bölge ve PKK/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele masaya yatırılacak. Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından kurulacak güvenli bölgenin finansmanı da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak.

İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRME FIRSATIMIZ OLACAK"

Başkan Erdoğan 'da kalacağı otelin önünde yaptığı açıklamada, "Bu akşamki görüşmemiz daha çok Suriye konusuyla alakalı ve İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü olarak yapacağız.

İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatında gelişmeler ne durumda, nereye geldik.

İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Bunu değerlendireceğiz aynı zamanda bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldıkları için koalisyon içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar.

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