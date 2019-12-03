İşte Dörtlü Suriye Zirvesi'den ilk kareler

Başkan Recep Tayyip ErdoğanLondra'da önemli temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya BaşbakanıAngela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un katılacağı 4'lü zirvede bir araya geliyor. Başkan Erdoğan toplantının yapılacağı Başbakanlık konutuna giriş yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren kritik toplantı sona erdi. Zirve çıkışı Başkan Erdoğan gazetecilerin "Toplantı nasıl geçti" sorusuna "Gayet iyi geçti" diye yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2019
20:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
20:21
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