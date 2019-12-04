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"Türkiye'siz sürdürülemez"

Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde 'nun varlığına ilişkin yapılan tartışmalarla ilgili olarak önemli bir yazı kaleme aldı. Bursalı; "Türkiye'siz NATO sürdürülemez" başlıklı yazısında, "NATO'nun Avrupa dışı birçok yerde düzenlediği operasyonlara Türk askeri katkıda bulundu. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, son olarak Suriye iç savaşından kaçan mülteciler örneğinde olduğu gibi, istikrarsız bölgelerden kaçan insanların Avrupa'da yaratacağı etkisini azaltıcı bir rol oynadı, oynamaya devam ediyor. " dedi.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:11
Türkiye'siz NATO sürdürülemez

ŞEBNEM BURSALI'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Bugünlerde çokça tartışılan bir konu; NATO'nun varlık sebebinin sorgulanması. Sadece bu da değil, Türkiye'nin üyeliğinin de yer yer tartışıldığı bir süreçten geçerken; Başkan Erdoğan ile birlikte Londra'da bulunduğumuz iki gün içinde tam da bu konuların konuşulacağı bir toplantıya tanıklık ettik. NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Londra'ya gelen Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı oldu her zamanki gibi.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞ VE TEZLERİ ANLATILDI

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın gezisi öncesi pazartesi günü Turkey Talks (Türkiye Konuşmaları) panel serisi çerçevesinde Londra Naval And Military Club'da "Türkiye'nin NATO'daki rolü ve bölgesel güvenlik sınamaları" başlıklı panelde, Türkiye'nin NATO için, NATO'nun Türkiye için öneminin ele alındığı konuşmalar haricinde, Financial Times Editörler Kurulu ile bir görüşme de gerçekleşti ve Türkiye'nin görüş ve tezleri anlatıldı. Keza, Başkan Erdoğan da Liderler Zirvesi'ne damga vuran sözleriyle NATO'nun kendisini sorgulaması ve güncellemesi gerektiğini, Türkiye'ye yönelik başta Fransa olmak üzere tüm üye ülkelerin tutumunu en sağlam argümanlarla ortaya koyup sadece eleştirmekle kalmayacak, aslında tam bir manifesto ortaya koyacak.

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"TÜRKİYE NATO'NUN TAM MERKEZİNDE BİR ÜLKE"

Bu yıl 70. yılını kutlayan NATO'ya 1952'de katılan Türkiye, 29 üyeli birliğe verdiği katkılarla, NATO'nun tam merkezinde bir ülke. İkinci Dünya Savaşı sonrası zayıflayan Avrupa ülkelerini, Sovyetler Birliği'nden koruma amaçlı kurulan NATO, daha açık ifadeyle komünizmin yayılmasını önlemek üzere önceliğini belirlemişti. Üye ülkelerin güvenliği başta olmak üzere, Doğu ile Batı arasında köprü olmak, Karadeniz'e giden yolların kontrol altına alınması büyük yoğunlukla Türkiye sayesindedir. Ama, dünyada artık tehditler değişiyor. Bugün artık komünizm tehlikesi ortadan kalktığı için, tehdit tanımının da değiştirilip, güncellenmesi gerektiği çok açıktır.

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